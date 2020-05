Il Commissario Montalbano, Un Covo di Vipere/ Anticipazioni: chi ha ucciso Cosimo?

Pubblicità

IL COMMISSARIO MONTALBANO, DIRETTA UN COVO DI VIPERE

Il Commissario Montalbano torna in onda con l’episodio Un Covo di Vipere. La puntata parte con il ritrovamento del corpo dell’imprenditore Cosimo Barletta. Questi è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa, mentre stava facendo la sua colazione nella villa al mare. Le indagini porteranno il “nostro” a scoprire che l’uomo d’affari se la faceva con giovanissime ragazze, trovando addirittura delle foto di queste senza vestiti. Inoltre a Vigata l’uomo era conosciuto anche perché svolgeva il ruolo di strozzino. Nel tempo si era fatto diversi nemici, ma chi aveva l’interesse a farlo fuori? Chi poteva arrivare all’insano gesto? Magari qualcuno che aveva chiesto un ingente somma di denaro e non poteva restituirla o magari uno dei genitori della giovanissima ragazza. Durante lo svolgimento della trasmissione ne capiremo sicuramente qualcosa di più. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA FICTION

Il Commissario Montalbano ritorna con un episodio in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 25 maggio 2020. La puntata è Un covo di vipere, dove troveremo la terza Livia della fiction. Ovvero Sonia Bergamasco, entrata in scena dalla decima stagione in poi e pronta ad incarnare la fidanzata di Salvo. In questo particolare appuntamento non mancheranno le guest star, fra conosciuti e non. Nel cast compare infatti anche l’attore Alessandro Haber, che in questa occasione interpreterà il vagabondo Camastra. Valentina Lodovini presterà invece il volto a Giovanna, la figlia della nuova vittima, mentre quest’ultimo verrà interpretato da Marcello Mazzarella. Oltre ai protagonisti, Luca Zingaretti, Angelo Russo, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta, compare anche Giovanni Visentin nei panni del giudice Tommasi.

IL COMMISSARIO MONTALBANO ANTICIPAZIONI DEL 25 MAGGIO 2020

La trama de Il Commissario Montalbano – Il covo di vipere vede Salvo alle prese con un nuovo caso. Un imprenditore di Vigata, tal Cosimo Barletta, viene ucciso con un colpo di mistola mentre si trova nel suo villino al mare. Durante la perlustrazione della scena del crimine, Salvo e i suoi uomini trovano una numero importante di fotografie di ragazze nude, tutte legate alla vittima. Non è un caso semplice per il Commissario: Barletta era noto anche come strozzino e proprio per questo aveva molti nemici pronti ad ucciderlo. L’autopsia poi stravolge tutto: Barletta non è morto a causa dei proiettili, ma per via di un veleno che qualcuno gli aveva sciolto nel caffè. Salvo capisce che deve dare la caccia a due assassini e non ad uno solo, anche se i loro moventi sono del tutto diversi. Indagando sulla vita di Barletta, si scopre poi che negli ultimi tempi si era innamorato di una ragazza a cui voleva dare una fetta del proprio patrimonio. L’uomo infatti è stato ucciso proprio poco prima di poter modificare il testamento in suo favore. E sarà proprio questo dettaglio a spingere Salvo a sospettare del figlio della vittima, Arturo, da sempre alla ricerca di soldi. Un motivo identico a quello della sorella Giovanna, mossa dalla stessa brama di denaro. Intanto, Livia e Salvo fanno una conoscenza particolare, un senzatetto che si rivelerà essere un ex chirurgo. Camastra è finito in disgrazia in seguito alla morte di una paziente.



