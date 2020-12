Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 8 dicembre: Il gioco degli specchi (Replica)

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata di oggi, 8 dicembre: Il gioco degli specchi (Replica)

Ottimi ascolti per Il Commissario Montalbano che anche in replica ha portato a casa ottimi risultati nel martedì sera di Rai1 e proprio per questo i vertici della tv pubblica hanno deciso di confermare la presenza di Luca Zingaretti anche questa sera. L’appuntamento è fissato per oggi, 7 dicembre, dalle 21.30 circa con Il gioco degli specchi. La Rai vuole giocare duro e punta su alcuni degli episodi che hanno fatto la storia della serie con Luca Zingaretti e che questa sera sarà affiancato dalla mitica Barbara Bobulova, attualmente in forza a Vite in Fuga il cui finale è andato in onda proprio ieri sera. Cosa succederà questa volta e qual è il caso che arriverà sulla scrivania del famoso commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri? Quando una bomba di basso potenziale esplode davanti alla porta di un magazzino, tutti sono convinti che si tratta di una spinosa questione di pizzo non pagato ma il primo ad avere dei dubbi è proprio il commissario che è dubbioso su quanto accaduto per via del fatto che il danno arrecato con l’esplosione è davvero scarso e il magazzino risultava essere vuoto. A confermare i dubbi di Montalbano ci pensa il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, che nega di aver subito minacce o di essere l’obiettivo di un attentato.

Un attento sospetto, diretto a chi? Barbara Bobulova guest star de Il Gioco di specchi

Il nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano parte proprio da qui con il protagonista che capisce subito che il vero destinatario di quell’avvertimento n realtà potrebbe essere proprio qualcuno che vive ei prezzi del magazzino e che la scatola con la bomba non era piazzata davanti alla saracinesca ma bensì davanti al portone e qualcuno potrebbe averla spinta un po’ più in là per sbaglio. Al centro delle indagini finiscono quindi due pregiudicati che vivono nella palazzina in oggetto ovvero un pezzo grosso dei Sinagra, Carlo Nicotra, e uno spacciatore suo scagnozzo, Stefano Tallarita. Anche in questo caso i dubbi di Montalbano rimangono perché se al primo un avvertimento non basterebbe, nel secondo le cose non vanno meglio perché l’uomo è in carcere e in casa ci sono solo moglie e figlio. Si torna quindi di nuovo a capo quando proprio Angelino Arnone si presenta al commissariato per mostrare a Montalbano una lettera anonima con tanto di minaccia in cui confessa che la bomba era destinata a lui ma senza conoscerne il motivo. Ma dove sta la verità? Forse l’uomo sta mentendo per coprire qualcuno e depistare le indagini o è davvero vittima di minaccia e attentati? Il commissario indagherà convinto della prima teoria, fino a dove si spingerà?



