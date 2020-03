Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 9 marzo: il ritorno di Livia…

IL COMMISSARIO MONTALBANO ANTICIPAZIONI DEL 9 MARZO 2020

Il Commissario Montalbano ritorna in tv nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 9 marzo 2020, con due nuovi episodi. Siamo ormai giunti alla quattordicesima stagione e il primo appuntamento dell’anno è con la premiere, dal titolo “Salvo amato, Livia mia“. Un’occasione speciale per il protagonista della fiction, Luca Zingaretti, che in seguito alla morte del regista originale Alberto Sironi – avvenuta quando il set era ancora nel vivo delle riprese -, ha fatto le sue veci dietro la macchina da presa. Zingaretti ha scelto tra l’altro di omaggiare la memoria dell’amico proseguendo lungo la strada che aveva già tracciato per la fiction, introducendo di suo solo una visione melanconica della realtà. Punto interrogativo invece per quanto riguarda il futuro dello show. Il pubblico vorrebbe che le avventure di Salvo non terminassero mai, ma il dubbio è necessario.

Il papà letterario del programma, Andrea Camilleri, è scomparso infatti alcuni mesi prima di Sironi e di Luciano Ricceri, lo sceneggiatore storico. “Ho bisogno di tempo per riflettere”, ha detto l’attore in conferenza stampa, “per sedimentare il dolore e elaborare il lutto, poi deciderò se tornare sul set senza questi amici o finire quest’avventura fantastica”. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo invece tutti i volti noti incontrati nel corso di questi anni. Oltre a Zingaretti, Cesare Bocci rivestirà i panni di Mimì Augello e Peppino Mazzotta quelli di Fazio. Catarella avrà ancora il volto di Angelo Russo, mentre Sonia Bergamasco avrà il ruolo di Livia. Per quanto riguarda le guest star, nel primo episodio sarà presente anche Federica De Benedettis nei panni di Agata, oltre ad Adelina in quelli di Ketty Governali. Il secondo appuntamento andrà invece in onda la settimana prossima, per poi lasciare spazio ad una lunga pausa che ci porterà fino al 2021. Sarà l’anno in cui verrà trasmesso il terzo episodio con la regia di Zingaretti, l’ultimo di questo ciclo e forse quello dell’intera fiction. Per quanto riguarda i libri di Camilleri, la puntata pilota di questa sera è tratta da tre racconti che il grande maestro ha pubblicato con Sellerio Editore. Il primo e il secondo danno il titolo all’appuntamento, mentre il terzo è Il Vecchio Ladro, parte della raccolta pubblicata per la prima volta dalla Mondadori alla fine degli anni Novanta e dal titolo Un mese con Montalbano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO: TRAMA PRIMA PUNTATA

EPISODIO 1, “SALVO AMATO, LIVIA MIA” – Il corpo di una donna viene ritrovato bruciato nell’archivio del comune di Vigata, in un periodo in cui gli uffici erano chiusi per una ristrutturazione. Salvo viene incaricato di indagare e si trova presto di fronte a tante difficoltà: Agata era una ragazza molto riservata e impegnata sul sociale, visto che faceva volontariato da tempo. La situazione diventa ancora più particolare quando Salvo scopre che la vittima anche un’amica di Livia, che in qualche modo gli permetterà di scoprire la verità sul delitto. Agata infatti sarebbe stata uccisa da qualcuno che conosceva molto bene. In tutto questo, le giornate del Commissario sono scosse anche da un altro evento che riguarda il figlio di Adelina. Quest’ultimo è stato fermato di fronte ad una villa in cui era appena stato messo in atto un furto e il sospetto è che sia il colpevole. Dopo tutto ha alle spalle diversi reati di questo tipo.



