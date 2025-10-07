Il commissario Montalbano, anticipazioni Come voleva la prassi e la trama della puntata del 7 ottobre 2025: la morte di una ragazza dopo un festino.

La Rai continua ad omaggiare Andrea Camilleri in occasione dei suoi 100 anni e oggi, martedì 7 ottobre 2025 trasmette in replica l’episodio dal titolo Come voleva la prassi che vede Luca Zingaretti nei panni del celebre commissario e che è impegnato a risolvere un caso particolarmente complicato e ricco di misteri. Trasmesso in tv per la prima volta nel 2017, Come voleva la prassi contiene la definizione di orrore come aveva spiegato all’epoca il regista Alberto Sironi, scomparso nel 2019.

“Si mette in scena un delitto efferato nei confronti di una giovane prostituta davanti a una platea di benpensanti. Una forma di spettacolo estremo, una kermesse di violenza per pochi intimi privilegiati”, aveva raccontato all’epoca il regista svelando che il reato al centro dell’episodio è l’omicidio di una giovane prostituta dietro il quale ci sono ancora tanti misteri e lati oscuri da risolvere.

Come svelano le anticipazioni, in Come voleva la prassi, Il commissario Montalbano è impegnato nelle indagini sulla morte di una ragazza, ritrovata senza vita e con il corpo coperto solo da un accappatoio intriso di sangue. Dopo i primi rilievi, Montalbano sospetta che la ragazza sia una prostituta e prova a chiedere l’aiuto dei Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata. Il commissario prova ad estorcere informazione ai Cuffaro ma anche a capire se abbiano sospetti su chi abbia commesso l’omicidio.

La trama di Come voleva la prassi, anticipazioni Il commissario Montalbano puntata di oggi 7 ottobre 2025 (Fonte Raiplay)Il commissario, però, non si arrende e porta avanti le indagini scoprendo tra i condomini un complice che ha ripreso con la telecamere il festino a cui ha partecipato la ragazza prima di morire. Nel frattempo, Montalbano incontra Leonardo Attard, un giudice in pensione che sta revisionando tutti i processi di cui si è occupato nel corso della carriera per essere sicuro di non essere stato condizionato nei suoi giudizi.