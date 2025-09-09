Il commissario Montalbano, anticipazioni Il sorriso di Angelica e come finisce l'episodio: puntata oggi 9 settembre: Salvo tradisce Livia

Anticipazioni Il commissario Montalbano, Il sorriso di Angelica in onda oggi 9 settembre 2025: Salvo si innamora

In occasione dei 100 anni di Andrea Camilleri, la Rai ha deciso di rendergli omaggio non solo dedicandogli un documentario che è andato in onda sabato scorso ma anche riproponendo a partire da questa sera gli episodi de Il commissario Montalbano in replica, la sua opera letteraria più celebre e famosa in tutto il mondo diventata una fiction Rai con protagonista Luca Zingaretti. L’episodio in onda questa sera martedì 9 settembre 2025 s’intitola Il sorriso di Angelica e nel cast oltre agli attori Cesare Bocci, Peppino Mazzocca ed Angelo Russo, protagonista di puntata è l’attrice Marghareth Madè.

La notte nel cuore, anticipazioni puntata di oggi 9 settembre/ Sumru uccide Gurcan, Cihan ama ancora Melek

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Il commissario Montalbano Il sorriso di Angelica, puntata di oggi 9 settembre 2025 trasmessa in replica vedono il protagonista, ormai 58enne, alle prese con la crisi di mezza età. Travolto dalla paura di invecchiare si troverà coinvolto in un caso di furti e rapine e si abbandonerà alla passione con Angelica. Salvo Montalbano totalmente invaghito e ammaliato si innamorerà di lei arrivando persino a tradire la sua storica fidanzata Livia. La trama dell’episodio ruota attorno non tanto al caso di cronaca quanto al protagonista che sarà al centro di una vera e propria trasformazione emotiva.

Anticipazioni Forbidden Fruit 10 settembre 2025/ Ender smaschera Yildiz ma resta sconvolta, cosa scopriranno

Come finisce Il sorriso di Angelica, anticipazioni Il commissario Montalbano puntata di oggi 9 settembre 2025

Come finisce Il sorriso di Angelica, trama completa della puntata de Il commissario Montalbano di questa sera 9 settembre 2025. Nel corso della notte sono stati svaligiati la casa al mare e il lussuoso appartamento di Carlo e Caterina Peritore. Il Commissario Montalbano collega questo furto con quello commesso giorni prima ai danni dell’avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro.



Tutti loro appartengono a una cerchia di amici ristretta: tutti molto ricchi e tutti molto in vista. Come scopre Montalbano, i ladri però non sono dello stesso paese, ma vengono da fuori. Quando il cerchio inizia a stringersi, il capo della banda, tramite una lettera anonima, lancia una vera e propria sfida al commissario…L’appuntamento con gli episodi in replica de Il commissario Montalbano è per oggi in prima serata su Rai 1.