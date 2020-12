Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni oggi, 1 dicembre: Una piramide di fango

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata oggi Rai 1, 1 dicembre: Una piramide di fango

Anche in replica Il Commissario Montalbano vince e stravince e allora perché non usarlo ancora per tappare il buco del prime time di Rai 1 contro le partite in onda su Canale5? La domanda che i vertici della tv pubblica si sono posti è proprio questa e la risposta sta nel palinsesto che anche oggi, 1 dicembre, riproporrà una replica delle vecchie puntate della fiction con Luca Zingaretti che porta la firma dal grande maestro Andrea Camilleri. Corruzione, malaffare e sangue saranno al centro della nuova indagine di Montalbano che si ritroverà al fianco questa sera una guest star d’eccezione, Teresa Mannino. L’attrice siciliana lascerà a casa il suo solito volto da comica per mettere in scena Lucia, una cronista combattiva che da tempo ormai lavora e indaga sugli appalti truccati a Vigata. Adesso con Montalbano riuscirà ad avere una lettura diversa di tutto quello che ha fatto e scoperto fino a questo momento? Partirà da qui Una Piramide di fango la puntata in replica de Il Commissario Montalbano che andrà in onda questa sera portando sullo schermo un uomo disperato che corre sotto la pioggia in mutande e gravemente ferito solo per morire poco dopo in un cantiere che ormai è un pantano d’acqua.

Teresa Mannino guest star in Una Piramide di fango in onda questa sera

Il mistero si infittisce quando il giorno dopo si scopre che l’uomo è morto e che è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Ma chi è la vittima del caso? Lui è un contabile della stessa impresa che lavora in quel cantiere dove è stato trovato cadavere, ha 35 anni e si chiama Gerlando Nicotra ed è sposato con Inge. La donna sembra essere sparita nel nulla ma il Commissario Montalbano capisce subito che in casa i due vivevano con una terza persona, un uomo, forse un anziano, di cui non vi è traccia. Le cose si complicano per il nostro Commissario quando un muratore rischia di fare la stessa fine. E’ qui che entra in gioco il personaggio interpretato dalla guest Teresa Mannino che sullo schermo porta la giornalista Lucia Gambardella. Lei raccoglie le testimonianze del muratore che denuncia delle irregolarità nella sua dita. Montalbano non ci mette molto a capire che la giornalista ha per le mani qualcosa di molto periocoloso e questo significa che non è solo il suo testimone a rischiare grosso ma anche lei e per questo le offre protezione e aiuto in questa indagine complicata. La donna accetterà e metterà a disposizione del commissario le sue informazioni oppure continuerà sulla sua strada senza fidarsi di nessuno? Chi ha già visto (e rivisto) la puntata lo sa già ma tutti gli altri lo scopriranno solo questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.



