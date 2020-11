Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni oggi, 24 novembre: Amore (Replica)

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata oggi, 24 novembre: Amore (Replica)

La prima volta che Amore de Il Commissario Montalbano è andato in onda su Rai1 ha portato a casa un vero e proprio boom di ascolti con il oltre il 40% di share. Ancora oggi possiamo dire che è sicuramente uno dei film più riusciti della saga con alla regia Alberto Sironi e sul palco Luca Zingaretti. La serie nata dalla penna del maestro Camilleri si avvia verso il finale (sembra proprio che presto calerà il sipario sul longevo progetto) ma fino ad allora la Rai ha sicuramente modo e occasione di riproporre in replica le vecchie glorie proprio come succederà oggi, 24 novembre. Toccherà a Serena Iansiti vestire i panni della protagonista della puntata de Il Commissario Montalbano in onda dalle 21.30 circa su Rai1 calandosi nei panni di una ragazza scomparsa nel nulla. Il caso metterà alle strette Montalbano che a fatica riuscirà a capire alcuni sentimenti e dinamiche, ma che proprio grazie a questa scomparsa, riuscirà a mettere insieme anche i pezzi della sua vita. Sul suo caso si presenta il caso di una scomparsa di una ragazza che in passato ha sofferto tanto per via della sua famiglia che l’ha mandata vita di casa in giovane età. E’ a quel punto che lei finisce in strada e si da alla prostituzione cambiando spesso amanti e situazioni, fino a che non ha trovato l’amore vero, un uomo pronto a sostenerla, capirla e amarla.

Ne Il Commissario Montalbano Serena Iansiti è Michela

E’ da qui che prende il via la storia di questa puntata de Il Commissario Montalbano perché mentre tutti erano convinti che anche in questo caso la giovane abbia optato per la fuga lasciando il suo compagno in preda alla paura e alla certezza che non è andata così, lei lo amava troppo per lasciarlo. Della cosa se ne convince anche Montalbano che inizia subito la sua ricerca temendo il peggio e quello che si trova a risolvere alla fine è proprio il caso di un omicidio. Qualcuno ha ucciso Michela e adesso bisogna solo capire se l’assassino viene dal suo passato o dal suo presente, da questi mesi in cui la sua vita era cambiata chiudendo le porte a quello che è stato. Ad aiutare il commissario ci pensa una coppia di anziani attore che con il loro amore spingeranno il protagonista a rivedere un po’ il suo modo di fare con la sua Livia e a capire anche che dietro alla morte della dolce Michela in realtà si nasconde un amore passionale ma soprattutto impossibile. Chi è l’assassino e cosa lo ha spinto ad uccidere la donna? Forse lei lo aveva rifiutato a favore del suo Saverio o è il risultato della sua vita un po’ borderline e sregolata del passato? Lo scopriremo solo nella puntata di questa sera della fiction con Luca Zingaretti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA