Il Commissario Montalbano, anticipazioni Un Diaro del '43: puntata 22 ottobre 2025: la morte di Pasquano e l'omaggio a Marcello Perracchio

Continua il ciclo Camilleri incontra Montalbano ogni martedì e mercoledì sera su Rai1 e le anticipazioni Il commissario Montalbano svelano che domani andrà in onda una puntata molto particolare del celebre commissario che ha il volto di Luca Zingaretti. L’episodio si intitola Un Diario del ’43 ed è tratta dall’omonimo libro di Andrea Camilleri ma ha colpire, oltre alla trama in se sarà soprattutto l’addio ad uno storico personaggio il Dottor Pasquano a causa della morte dell’attore che sin dalla prima puntato lo ha impersonato Marcello Perracchio. Realtà e finzione si intrecceranno in un addio commovente.

Andando con ordine, dalle anticipazioni Il commissario Montalbano si scopre che la puntata di domani 22 ottobre 2025 dal titolo Un Diario del ’43 avrà al centro delle trame un diario risalente al periodo della seconda guerra mondiale, ritrovato in un vecchio silos abbandonato. L’autore era un giovane fascista, Carlo Colussi, che tra le pagine confessava di aver compiuto un atto terribile. Parallelamente arriverà a Vigata un italo americano John Zuck con una storia drammatica alle spalle. Sullo sfondo poi si collocherà l’uccisione del vecchio imprenditore Angelino Todaro, chi è stato l’assassino?

La morte di Marcello Perracchio stravolge le trame de Il commissario Montalbano: l’addio al Dottor Pasquano

Le anticipazioni Il commissario Montalbano svelano che l’episodio in onda la prossima puntata, mercoledì 22 ottobre 2025, sarà particolarmente toccante. Montalbano riceverà la notizia della morte del Dottor Pasquano a seguito di una breve malattia ed a questo punto il commissario e tutti gli altri colleghi della polizia di Vigata partecipano alle esequie del dottore e poi si riuniranno proprio in commissariato per salutarlo un ultima volta mangiando cannoli. La scena sarà particolarmente toccante perché contemporanea alla morte dell’attore Marcello Perracchio, che ha rivestito il ruolo del medico legale Pasquano sin dalla prima puntata.



La puntata in questione è stata trasmessa nel 2019 ed è stata la prima dopo la morte dell’attore avvenuta nel 2017 all’età di 79 anni. Così come nella realtà anche nella finzione il dottor Pasquano muore a seguito di una breve malattia. La morte dell’attore Marcello Perracchio ha spinto la produzione della serie televisiva ha stravolgere la trama rispetto ai romanzi perché si è deciso di eliminare, deviando dalla narrazione di Camilleri, il personaggio del dottor Pasquano. Nelle successive puntate, infatti, il medico legale sarà Jacomuzzi (Giovanni Guardiano) personaggio inesistente nei romanzi. L’appuntamento con la prossima puntata di Montalbano è per domani a partire dalle 21.40 circa su Rai1.