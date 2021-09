Il Commissario Montalbano, Caccia al Tesoro/ Anticipazioni 13 settembre: chi ha rapito Ninetta? (replica)

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata oggi, 13 settembre

Caccia al Tesoro, questo è il titolo della puntata de Il Commissario Montalbano in onda oggi, 13 settembre, nel prime time di Rai1. La serie torna a pochi giorni dalla rivelazione di Luca Zingaretti sulla possibile continuazione e sul ritorno sul set per vestire i panni del noto commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Al centro delle sue indagini che, lo ricordiamo, andranno in onda in replica ancora una volta, c’è la scomparsa di una ragazza. Toccherà a Montalbano andare a caccia di un folle che lo metterà a dura prova con una sconvolgente caccia al tesoro ma dalle sfumature inquietanti. Cosa è successo alla ragazza scomparsa e perché il suo possibile aguzzino continua a giocare con indovinelli e lettere anonime? La puntata si aprirà con una mattina come tante, un giorno in cui due anziani si chiudono in casa e iniziano a sparare dai loro balconi proprio e questo costringe Montalbano a intervenire insieme ai suoi ragazzi. I due anziani, Gregorio e Caterina, vengono disarmati dopo una grande fatica e alla fine li portano via in manette. A quel punto nota in casa una bambola gonfiabile deturpata e nei giorni seguenti ne trova un’altra in un cassonetto dell’immondizia.

Il Commissario Montalbano, L'età del dubbio/ Salvo tradisce Livia con Laura? Anticipazioni replica 26 maggio:

Il Commissario Montalbano: chi ha rapito Ninetta?

A quel punto questo sembra essere un vero e proprio giallo che incuriosisce Montalbano e che si complica quando inizia a ricevere strane lettere anonime che lo invitano ad una caccia al tesoro. Prende il via da qui la puntata in replica de Il Commissario Montalbano e se in un primo momento il protagonista pensa che si tratti di qualcuno fuori di testa pronto a sfidarlo in intelligenza, in un secondo tempo capisce che dietro a quegli indovinelli si nasconde un folle che sembra essere coinvolto anche nella scomparsa di una ragazza, Ninetta Bonmarito. Toccherà a Montalbano e i suoi capire il perché del legame tra il folle e la ragazza scomparsa e, quindi, il movente che lo spinge ad agire così senza senso. Le indagini iniziano proprio da Ninetta e dalle ore che hanno preceduto la sua scomparsa, cosa ha fatto, con chi si è sentita e chi ha incontrato la giovane? L’intricato giallo continua con colpi di scena che sicuramente chi ha seguito la serie di Rai1 conosce bene.

Il Commissario Montalbano, Luna di carta/ Anticipazioni replica 25 maggio: Pardo è morto ma..

Alla regia di questo episodio c’era ancora Alberto Sironi, uno dei pezzi da novanta della serie che si è spenta qualche tempo fa tanto da costringere a Zingaretti di prendere in mano la regia degli ultimi episodi. Proprio l’attore al Festival del Cinema di Venezia ha sottolineato il fatto che non tornerà a vestire i panni di Montalbano come si vociferava ormai tempo fa. Capitolo chiuso quindi per i fan.

LEGGI ANCHE:

Il Commissario Montalbano, La danza del Gabbiano/ Anticipazioni replica 18 maggio: che fine ha fatto Fazio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA