Il Commissario Montalbano chiude/ Ci saranno nuove puntate? Gli scenari…

Il Commissario Montalbano chiude i battenti? Arriva la notizia che lascia il pubblico senza parole. Sicuramente la triste dipartita di Andrea Camilleri e Alberto Sironi aveva già messo qualche dubbio con la sensazione che non ci fosse volontà di andare avanti. A darne la conferma è stato Peppino Mazzotta che nella serie interpreta l’Ispettore Giuseppe Fazio. A Gente ha sottolineato: “Il Montalbano televisivo si è concluso. Non credo che si faranno altre puntate. Le notizie che abbiamo ricevuto fino a questo momento dicono così. Anche se l’ultimo romanzo di Andrea Camilleri non si è girato penso che sarebbe un dovere morale fare almeno quello per chiudere la vicenda, ma bisogna rispettare le decisioni che sono state prese”.

Il Commissario Montalbano chiude, le parole di Luca Zingaretti

Ovviamente la figura di Luca Zingaretti è imprescindibile per Il Commissario Montalbano e l’idea che questo chiuda non può che scuoterlo. L’attore ha sottolineato come riportato da Il Fatto Quotidiano: “Il problema è che c’era un autore che ci scriveva i testi anno per anno che ora non c’è più. Un regista che girava tutto ora non c’è più. Verranno mandati in onda altri tre episodi due nel 2020 e uno nel 2021“. La speranza è che gli autori possano cambiare idea accontentando così il pubblico che continua a chiedere notizie in merito sui social network.



