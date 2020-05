Il Commissario Montalbano: Il campo del vasaio/ Anticipazioni 11 maggio: il segreto di Mimì Augello (Replica)

Pubblicità

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il Commissario Montalbano ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 11 maggio 2020, con un episodio in replica. Assisteremo alla visione de “Il campo del vasaio“, una puntata andata in onda per la prima volta nove anni fa. Andrea Camilleri porta in tv un nuovo caso con Luca Zingaretti nei panni di Salvo, circondato dai tre fedelissimi collaboratori: Fazio (Peppino Mazzotta), Augello (Cesare Bocci) e Catarella (Angelo Russo). Come guest star invece troveremo Belen Rodriguez nel ruolo di Dolores Gutierrez, che come avremo modo di scoprire avrà una particolare connessione con Mimì. Nel cast compaiono anche Tuccio Musumeci per il personaggio del Cavalier Pintacuda, Costantino Carrozza per quello dell’avvocato Guttadauro e Vincenzo Failla nei panni di Tanino.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – IL CAMPO DEL VASAIO, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio ci parla di un nuovo caso che impegnerà Salvo su più fronti. L’ufficiale infatti si sveglia in piena notte: il questore Bonetti-Alderighi gli chiede di rifugio perchè teme un attacco della mafia. Salvo però rimane di sasso quando il questore gli rivela che Salvatore Riina è diventato Presidente del Consiglio e che vuole offrirgli il posto di Ministo degli Interni. Si tratta ovviamente di un sogno, ma che continua con l’arrivo di Catarella. Il poliziotto infatti giura di sparare a Riina se solo Salvo oserà accettare la proposta e così avviene. Il colpo di pistola è in realtà il rumore delle persiane scosse dal vento, ma utili per far svegliare il nostro Commissario. Salvo dovrà impegnarsi poi nelle indagini di un nuovo delitto: un cadavere è stato sepolto in un campo rurale.

Le indagini però diventano ancora più complicate a causa dell’umore nero di Mimì Augello e che spingeranno Salvo ad indagare sul mistero. Dovrà coinvolgere però anche Ingrid, a cui affiderà l’incarico di pedinare Augello e scoprire il suo segreto. A quanto pare il suo braccio destro sta tradendo la moglie con un certo Dolores, che si rivelerà essere la moglie del morto.



