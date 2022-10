Il commissario Montalbano, Il senso del tatto/ Anticipazioni 26 ottobre: trama e cast

Il commissario Montalbano, appuntamento in prima serata su Rai 1

Questa sera, mercoledì 26 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Il commissario Montalbano”. Rai 1 ripropone uno dei primi episodi della storica fiction basata sui romanzi di Andrea Camilleri: “Il senso del tatto”, primo episodio della quarta stagione andato in onda per la prima volta 20 anni fa, il 28 ottobre 2002.

TUTTO CHIEDE SALVEZZA/ La serie Netflix che apre alla malattia mentale

Il film tv, tratto dai racconti “Amore e fratellanza” e “Sequestro di persona” in “Gli arancini di Montalbano”, aveva registrato 9.352.000 pari al 33,51% di share. Nel cast ritroviamo Luca Zingaretti, Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro e Roberto Nobile, scomparso lo scorso luglio. Guest star dell’episodio, diretto da Alberto Sironi, è Carmelo Di Mazzarelli nei panni di Enea Silvio Piccolomini.

Anticipazioni Morgane Detective Geniale 3 ci sarà?/ Morgane e Karadec una coppia?

Il commissario Montalbano, trama: Il senso del tatto

Ecco la trama dell’episodio “Il senso del tatto” de “Il commissario Montalbano”. Nella casa dove viveva con il suo cane Orlando, Enea Silvio Piccolomini, detto “Nenè”, viene trovato morto. Enea, cieco a causa di un incidente sul lavoro, è morto a causa di un sonnifero, forse lo stesso che prendeva tutte le sere e di cui ha sbagliato dose. Montalbano non crede che si sia trattato di un incidente e convince la fidanzata Livia, con la scusa di una vacanza, ad andare a Levanza, dove la sorella di Nenè, gestisce una locanda.

Il commissario scopre che Nenè andava ogni fine settimana sull’isola e aveva stretto amicizia con un pescatore di nome Totò Recca. La situazione si complica con due nuovi omicidi. Montalbano porta avanti le sue indagini e scopre che l’ente benefico che accudiva Piccolomini era una copertura per il trasporto clandestino della droga, nascosta nel bastone, e che il cane Orlando era stato addestrato per aggredire i cani antidroga.

Morgane Detective Geniale 2/ Anticipazioni ultima puntata 25 ottobre: Morgane ama...

© RIPRODUZIONE RISERVATA