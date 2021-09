Il Commissario Montalbano: Il sorriso di Angelica/ Su Rai 1 in replica il film di Alberto Sironi

Scopriamo alcune curiosità sull’episodio Il sorriso di Angelica de Il Commissario Montalbano

Il film tv “Il Commissario Montalbano: Il sorriso di Angelica“, tratto dai romanzi del grande Andrea Camilleri, andrà in onda, per la seconda volta in replica, questa sera, mercoledì 15 settembre, alle 21.30 su Rai 1. La pellicola è un mix tra la commedia e il giallo ed è andata in onda per la prima volta in tv nel 2013.

La regia è affidata ad Alberto Sironi, il cast comprende oltre a Luca Zingaretti nei panni del famoso commissario, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Roberto Nobile, Luciano Miele, Giacinto Ferro, Lina Perned, ai quali si aggiunge Margareth Madè, nel ruolo della protagonista femminile.

Il Commissario Montalbano: Il sorriso di Angelica, la trama del film

Salvo, il Commissario Montalbano, è in piena crisi esistenziale, per questo, si lascia andare alla passione per una giovane e bellissima donna che gli ricorda l’Angelica dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Per la prima volta, il commissario, spinto dal desiderio di una giovinezza che non tornerà più, tradisce senza nessun scrupolo la sua eterna fidanzata Livia. Il tutto prende spunto anche da un presunto tradimento di lei, che lo rende talmente furioso al punto di paragonarsi a Orlando del celebre poema.

La storia si complica ulteriormente a causa di 2 persone morte assassinate e con una serie di furti compiuti con una misteriosa quanto originale tecnica. Questi furti sono compiuti da “Zeta”, che sfida il commissario a scoprirlo. In questo episodio ha un ruolo molto importante Fazio, non solo nelle indagini, ma anche nella vita privata del commissario: sarà lui infatti a coprirgli le spalle con la bellissima Angelica.

