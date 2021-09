IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA CACCIA DEL TESORO/ Su Rai 1 torna Luca Zingaretti

Tra le diverse curiosità che vale la pena di menzionare Il commissario Montalbano: La caccia al tesoro, e sulla serie più in generale, dobbiamo sicuramente ricordare la casa con la splendida vista sul mare che si trova proprio in località Punta Secca e che è un ottimo B&B e che in precedenza era stato un magazzino per il pesce. La popolarità della serie si è estesa anche all’estero, al punto che a Londra è possibile trovare un ristorante che ripropone molti piatti che vengono proposti nelle varie puntate. Anche a Parigi è presente un locale dove viene servito il cibo della serie e che si chiama Casa Vigata. In generale si tratta dell’episodio 21, terzo dell’ottava stagione, andato in onda per la prima volta in televisione il 28 marzo del 2011 quindi oltre dieci anni fa. Scritto da Andrea Camilleri con Francesco Bruni e Salvatore De Mola è stato diretto da Alberto Sironi. La trama è tratta sì da La caccia al tesoro ma anche dal racconto La Sigla nell’opera Un mese con Montalbano.

Il Commissario Montalbano, La caccia al tesoro sarà trasmesso da Rai 1 per la prima serata di oggi, 13 settembre, dalle ore 21.30. L’adattamento televisivo ripropone ovviamente la storia dei tanti romanzi del grande maestro Andrea Camilleri, opportunamente rivisto per le varie esigenze del piccolo schermo. Il protagonista è ovviamente il commissario interpretato dall’ottimo Luca Zingaretti che è affiancato da Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo solo per citare quelli che da più tempo sono presenti nella serie televisiva.

Questa produzione italiana nasce nel lontano 1999 e nel corso di oltre 20 anni di programmazione ha sempre riscontrato il favore del pubblico e un buon successo di ascolti, anche grazie alle trame sempre avvincenti e che propongono spesso dei colpi di scena completamente inaspettati. Ovviamente a ciò si aggiunge anche la bravura degli attori e un’ottima regia e sceneggiatura.

Il Commissario Montalbano, La caccia al tesoro: trama del film

Leggiamo la trama de Il Commissario Montalbano, La caccia al tesoro. Un fitto alone di mistero pervade la trama di questo episodio del commissario Montalbano. All’interno del comando di polizia c’è una grande tranquillita, con Catarella impegnato col suo cruciverba e il commissario che legge un romanzo e si trova improvvisamente costretto a interpretare il ruolo di Bruce Willis.

Quest’atmosfera è però rotta da un intervento urgente richiesto per degli spari effettuati dalla casa di due vecchi bigotti, i fratelli Palmisano che sono arrivati al culmine della follia.

Il commissario, anche se si ritiene vecchio, riesce a scalare le mura del palazzo e a disarmare il vecchio ma pensa di aver scoperto un cadavere di una ragazza; in realtà però è solo una bambola gonfiabile. Nel commissariato ritorna quindi la tranquillità ma viene chiamato per un cadavere ritrovato in un cassonetto: anche in questo caso si tratta di una bambola del tutto simile a quella presente in casa dei fratelli Palmisano. Riceve poi una busta che lo invita ad una sorta di caccia al tesoro con una serie di indovinello; per curiosità accetta ma presto si rende conto che si è infilato in una situazione alquanto pericolosa.

