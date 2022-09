Il commissario Montalbano, La forma dell’acqua (versione in 4k)/ Anticipazioni 28 settembre: trama e cast

Il commissario Montalbano torna in TV, con la puntata speciale La forma dell’acqua: versione restaurata

C’é grande attesa generale per il nuovo appuntamento TV de Il commissario Montalbano, previsto per le 21:25 circa sul primo canale della TV di Stato. In prima serata, nella data odierna 28 settembre 2022, infatti, va in onda il terzo dei quattro episodi della prima stagione della saga Il commissario Montalbano ispirata al personaggio Salvo Montalbano, protagonista dei romanzi scritti da Andrea Camilleri. E l’episodio atteso dai telespettatori per la serata di questo mercoledì é il primo romanzo dell’autore, che non a caso riprende il titolo dell’opera letteraria La forma dell’acqua. Una puntata speciale quella che attende i telespettatori fedeli della serie TV, Il commissario Montalbano, o meglio una delle quattro puntate restaurate in 4k della stagione al debutto della serie televisiva.

La trama e il cast di La forma dell’acqua de Il commissario Montalbano: le anticipazioni

La forma dell’acqua de Il Commissario Montalbano, la puntata prevista su Rai 1 prima della quarta ed ultima tra le puntata rivisitate, ha una trama e un cast d’eccezione. La storia s’incentra con il rinvenimento da parte di due netturbini del cadavere dell’ingegner Luparello, in una zona malfamata di Vigata. L’uomo è un conosciutissimi politico locale e il medico legale attesa che lo scomparso sia venuto a mancare in seguito ad un infarto accusato per un rapporto sessuale. A questo punto entra in scena il Commissario Montalbano, il quale scopre che l’ultima donna che l’uomo ha incontrato è Ingrid Sjostrom. Si tratta della nuora del professor Cardamone, avversario di partito dell’ingegnere. Nel corso delle indagini sul caso della morte dalle misteriose cause, si scoprirà che gli avvenimenti del caso siano andati diversamente da come sembrerebbe. Il che resterà la sensazione che la verità, così come l’acqua prende forma diversa a seconda del contenitore in cui é contenuta, può assumere sembianze di diverse.

Diretta da Alberto Sironi, regista della serie fino alla sua morte nel 2019 (dalla prima alla 13ma stagione), La forma dell’acqua è interpretata dal protagonista Luca Zingaretti, Katharina Böhm. Isabell Sollman, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. E ancora Francesco Stella, Pietro Biondi, Giorgio Lupano. Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio. Fulvio D’Angelo, Giovanni Guardiano, Pietro Montandon. Tullio Sorrentino, Caterina Spadaro. Fatou Sy, Bruno Torrisi, Angelica Ippolito.

