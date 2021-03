Il Commissario Montalbano lascia Livia?/ “Momento struggente e doloroso”

La storia d’amore tra il Commissario Montalbano e Livia è stata al centro di tutti gli episodi dei film dedicati al personaggio creato da Andrea Camilleri. Nel corso dei tantissimi episodi che sono stati realizzati, il perno della vita di Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, è sempre stata Livia. Nonostante in passato abbia avuto diverse sbandate per altre donne, Montalbano è sempre rimasto devoto alla sua Livia, l’unica donna che lo abbia capito donandogli quella serenità necessaria anche per affrontare i casi difficili che ha dovuto risolvere. Nell’episodio Il metodo Catalanotti in onda l’8 marzo su Raiuno, Il Commissario Montalbano vive un terremoto sentimentale che non dipende da Livia, ma dall’arrivo di un’altra donna che mette fortemente in crisi l’amore del commissario per la sua Livia. A sconvolgere la vita di Montalbano è Antonia, una collega del commissario interpretata da Greta Scarano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO TRA LIVIA E ANTONIA

Se le vecchie sbandate per altre donne erano state senza importanza per il Commissario Montalbano, l’arrivo di Antonia cambia tutto e lo porta a mettere in discussione il suo lungo amore con Livia, interpretata da Sonia Bergamasco. «Negli anni scorsi», ha raccontato Luca Zingaretti come riporta Vanity Fair. «Abbiamo visto Montalbano prendere delle sbandate per qualche donna, ma non era niente di serio. In questo caso invece cade in preda a un sentimento forte, potente, reale e autentico. Assistiamo a un vero e proprio terremoto dei sentimenti». La separazione tra Montalbano e Livia, come racconta Montalbano ai microfoni de Il Messaggero, sarà “una scena struggente terribile dolorosissima”.



