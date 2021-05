Il Commissario Montalbano, L’età del dubbio/ Salvo tradisce Livia con Laura? Anticipazioni replica 26 maggio:

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata oggi, 26 maggio

Ultima puntata de Il Commissario Montalbano questa sera su Rai1? A quanto pare la carrellata di repliche previste in queste settimane si concluderà proprio questa sera per lasciare spazio dai prossimi giorni a quello che possiamo definire il palinsesto estivo. Al momento sembra che tutto si concluderà così e che solo più avanti avremo modo di vedere nuove repliche fino al presunto finale. Fino ad allora l’appuntamento è fissato per questa sera ma non la puntata conclusiva con protagonista Greta Scarano e il tradimento di Salvo ai danni di Livia, ma andrà in scena L’età del dubbio, con due guest star d’eccezione che vede tra i protagonisti Isabella Ragonese e Caterina Vertova.

Il Commissario Montalbano, Luna di carta/ Anticipazioni replica 25 maggio: Pardo è morto ma..

Il Commissario Montalbano: Salvo perde la testa per Laura?

La puntata in replica de Il Commissario Montalbano prende il via dal soccorso di Montalbano ad una ragazza che ha avuto dei problemi con l’auto e che adesso deve raggiungere il porto turistico di Vigata. Qui entra in gioco il nostro Commissario che si offrirà di aiutare la giovane per accompagnarla all’appuntamento con sua zia ma quando finalmente giunge sul posto pronta a salire sullo yatch della donna, ecco che scopre l’amara verità. A quanto pare c0è un cadavere in mare e l’equipaggio lo ha ripescato e proprio in quel momento la ragazza sparisce nel nulla, le due cose sono legate? Intanto il dottor Pasquano scopre che l’uomo ritrovato cadavere in realtà è stato avvelenato e non è morto accidentalmente ma a complicare le cose per il nostro Salvo ci si mettono di nuovo le donne.

Il Commissario Montalbano, La danza del Gabbiano/ Anticipazioni replica 18 maggio: che fine ha fatto Fazio?

Al suo fianco compare infatti il tenente della Capitaneria di Porto che aiuterà Salvo nell’indagine e non si tratta di certo di un vecchio lupo di mare bensì di una bellissima trentenne, Laura, che fa perdere la testa al commissario. Come finirà per lui questa volta?

LEGGI ANCHE:

Il Commissario Montalbano, Un diario del '43 e Being Here/ Trama e anticipazioni replica 12 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA