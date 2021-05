Il Commissario Montalbano, Luna di carta/ Anticipazioni replica 25 maggio: Pardo è morto ma..

Il Commissario Montalbano, Luna di carta, anticipazioni 25 maggio

La luna di carta, questa è la puntata de Il Commissario Montalbano in onda oggi, 25 maggio, in replica su Rai1. I fan fedelissimi della fiction e anche coloro che si avvicinano per la prima volta al programma in replica perché in un periodo meno affollato televisivamente parlando, si troveranno questa sera alle prese con un nuovo caso che terrà impegnato il nostro Salvo Montalbano (che avrà ancora il volto dell’amato Luca Zingaretti) quando si troverà nel salotto di casa di Angelo Pardo pronto a risolvere il complicato puzzle della sua morte. In un primo momento tutto lascia pensare ad un delitto passionale fino a quando le cose non cambiano e gli indizi che verranno a galla rovineranno i piani e anche la prima tesi del nostro Commissario.

Due donne per Il Commissario Montalbano, sono loro le assassine?

Prende il via da qui la nuova puntata de Il Commissario Montalbano il cui titolo richiama proprio il titolo di uno dei romanzi della collana firmata da Andrea Camilleri. Al centro c’è quindi la storia di Angelo Pardo, informatore medico dalla vita sentimentale un po’ movimentata a differenza di quello del nostro protagonista. L’uomo viene ucciso con un colpo a bruciapelo in casa sua e la prima pista da battere è proprio quella passionale ma presto Montalbano dovrà fare i conti con il fatto che l’apparenza inganna e che quando vengono a galla altri cadaveri, tutto si complica. A morire uno dopo l’altro sono uomini politici uccisi per una partita di droga tagliata male, ma chi è l’artefice di tutto questo?

Dall’altra parte Salvo dovrà vedersela anche lui con una serie di complicazioni dovute alla sua vita e, in particolare, a due donne che finiscono nel suo mirino come possibili assassine. La prima cosa da fare a quel punto è capire il loro ruolo nella faccenda di entrambe le guest star della puntata in replica.

