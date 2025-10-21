Il Commissario Montalbano non avrà nuove puntate, Cesare Bocci lapidario chiude sulla possibilità: "Ecco perché non si realizzeranno"

Ci saranno nuove puntate de Il commissario Montalbano? Cesare Bocci rompe il silenzio

Il commissario Montalbano non avrà nuove puntate, gli ultimi due romanzi di Andrea Camilleri Il Cuoco dell’Alcyon e Riccardino (uscito postumo) non verranno realizzati per il piccolo schermo. Nonostante le dichiarazioni contrastanti dei giorni scorsi da parte della casa di produzione della fiction adesso a mettere una volta per tutte la parole fine sui nuovi episodi ci ha pensato Cesare Bocci, lo storico ispettore Mimì Augello ne Il commissario Montalbano, ‘fimminaro’ e braccio destro e grande amico del protagonista.

Cesare Bocci ha chiuso ad ogni possibilità di nuove possibili puntate de Il Commissario Montalbano in un’intervista rilasciata a La voce dello schermo. L’attore marchigiano in modo lapidario, netto e chiaro ha svelano che non si realizzeranno nuovi episodio e ha anche spiegato il perché: “Non si realizzeranno perché il giocattolo si è rotto e non è aggiustabile. Sono passati anni e non saremmo più credibili interpretando quei personaggi. Senza Alberto Sironi, senza lo scenografo Ricceri, senza Roberto Nobile e Marcello Perracchio è un qualcosa che non riesco a immaginare. È finita. Si è chiuso un ciclo, con lo stesso successo e va bene così.”



Si è chiuso un cerchio e dopo Luca Zingaretti anche Cesare Bocci ha ammesso che non ci saranno le nuove puntate de Il commissario Montalbano. Tuttavia per l’attore gli oltre 20 anni condivisi sul set con tutto il gruppo della fiction di Rai 1 saranno indimenticabili: “Un progetto lungo così e con repliche riproposte continuamente faceva sembrare che stessimo tutto l’anno a girare Montalbano, in realtà non era così. È vero, ti affezioni al personaggio, al gruppo e si creano rapporti che ti accompagnano un quarto di vita. Sono nate e si sono rotte amicizie, ci sono stati fidanzamenti, matrimoni, divorzi, nascite e purtroppo morti. Non rinnego nulla degli anni in Montalbano, se non che si sarebbe potuto finire con un clima più bello.” Ed a giudicare dagli ascolti record delle repliche sembra proprio che anche per i telespettatori il tempo si è fermato ela magia di un prodotto così curato continua a conquistare consensi.