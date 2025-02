Il commissario Montalbano: nuovi episodi dopo l’addio di Luca Zingaretti?

Nell’anno in cui Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni, sul web, la domanda più gettonata è: ci sarà una nuova stagione de Il commissario Montalbano? Il personaggio, nato dalla penna del grande Camilleri, ha conquistato il pubblico sin dal primo episodio incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi stagione dopo stagione. Ad interpretate Montalbano è sempre stato Luca Zingaretti che, però, dopo anni, ha deciso di chiudere l’avventura con il personaggio di Camilleri. “È stato molto difficile decidere di fermarsi. Ma sono passati più di 20 anni dal primo episodio e in questo tempo sono morti lo scrittore, il regista e l’autore principale. E non puoi fare Montalbano per tutta la vita”, le parole rilasciate a Tv sorrisi e canzoni dall’agente Moira Mazzantini in un’intervista di qualche tempo fa.,

Ad annunciare l’addio a il commissario Montalbano, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, era stato lo stesso Zingaretti spiegando di essere giunto alla fine della sua avventura perché lo stesso Camilleri non stava più scrivendo. Tuttavia, ad alimentare le speranze di poter vedere nuovi episodi è Carlo Degli Esposti che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, nel 2024, ha lasciato una porta aperta.

Il commissario Montalbano nuovi episodi: cosa potrebbe accadere nella nuova stagione

«Ho una grande responsabilità, perché il commissario Montalbano è un personaggio eterno… Ha completato una prima fase e adesso non devo sbagliare la prossima: mi tremano le mani, sto studiando da parecchi anni… . Montalbano è ancora un “pischello” dal punto di vista televisivo. Ci sarà sicuramente una nuova avventura», le parole di Carlo Degli Espositi a Tv Sorrisi e Canzoni, ma cosa potrebbe accadere nei nuovi episodi?

Oltre ai casi di cronaca che Montalbano si ritroverebbe a dover risolvere insieme alla sua squadra, non mancherà uno spazio per la vita privata del commissario. Dopo aver lasciato Livia per una collega di nome Antonia Nicoletti, interpretata da Greta Scarano, che gli ha sconvolto la vita facendogli vivere emozioni che non sentiva più da tempo, Montalbano potrebbe tornare sui propri passi e provare a riconquistare il cuore della donna che ha sempre amato. Si tratta, naturalmente, di ipotesi non confermate.

