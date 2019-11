IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ Il sorriso di Angelica: il tradimento di Salvo (Replica)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il film Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica andrà in onda in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 11 novembre 2019. A partire dalle 21.30 i fan della fiction italiana con Luca Zingaretti potranno seguire le nuove vicende di Vigata e indagare con il protagonista per svelare un inedito mistero. Un ruolo importante in questo nuovo capitolo, a parte il cast originale e ormai storico dello show televisivo, verrà affidato a Margareth Madè. La vedremo nei panni di Angelica Cosulich, una giovane dirigente della banca vigatese che affascinerà subito Salvo, ancora in crisi con la sua fidanzata di sempre. Il cast si avvale infatti della presenza di Lina Perned, che interpreterà Livia Burlando, mentre Luciano Miele sarà il signor Pierrera, uno strozzino legato alle indagini e che finirà nel fascicolo dei sospettati. In ruolo minore troviamo infine Hamza Choukri per il personaggio di François.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, IL SORRISO DI ANGELICA: LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica vede Salvo indagare su un gruppo di ladri che hanno preso di mira una coppia di sposati. Carlo e Caterina Peritore sono stati addormentati con il gas perchè non interferissero nel furto: secondo il Commissario i criminali conoscevano fin troppo bene le abitudini delle due vittime, proprio come è accaduto alcuni giorni prima con il furto a casa dei Lojacono. Si scopre inoltre che i quattro siconoscono e che fanno parte di un gruppo di amici, che a quel punto potrebbero diventare presto le nuove vittime dei ladri. Poco tempo dopo, il capo della banda invia a Salvo una lettera anonima con cui lo sfida a prenderlo. I furti però non cessano e fra i bersagli finisce anche Angelica, una donna che riuscirà a scuotere i sensi del protagonista e che sembra proprio ricambiare il suo interesse. Con Livia infatti le cose non vanno così bene e questa volta non è Salvo il colpevole della freddezza presente nel loro rapporto. Sospetta infatti che sia stata la fidanzata a tradirlo, anche se non ha alcuna prova per dimostrarlo. Mentre combatte contro le proprie tentazioni, il Commissario continua ad indagare con la squadra per anticipare i ladri e scoprire chi saranno le prossime vittime. Le indagini si complicano ancora di più quando il principale sospettato, lo strozzono Pierrera viene ritrovato morto suicida. Le ricerche riporteranno di nuovo Salvo sulle tracce di Angelica, soprattutto dopo aver assistito ad una lite fra la ragazza ed un possibile amante.

