IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ La caccia al tesoro, indovinelli eterni per Salvo

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA CACCIA AL TESORO

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai 1 con le repliche nella prima serata di oggi, lunedì 21 ottobre 2019. L’episodio che andrà in onda dalle 21.20 circa è La caccia al tesoro, tratto dal racconto La sigla presente nel romanzo scritto da Andrea Camilleri nel ’98, dal titolo Un mese con Montalbano. Luca Zingaretti e il cast principale saranno presenti come sempre, ma i fan sanno bene che ad ogni puntata incontreremo dei personaggi più o meno nuovi. Non è di certo sconosciuta Isabell Sollman, che abbiamo avuto modo di conoscere negli appuntamenti precedenti grazie al personaggio di Ingrid Sjostrom. Una donna molto particolare che ha tentato di sedurre Salvo, ma che poi si è dirottata verso Mimì Augello, interpretato da Cesare Bocci. Un altro volto frequente è quello dell’attore Giovanni Visentin, pronto a rivestire i panni del giudice Tommaseo. Fra le guest star troviamo invece Dajana Roncione nei panni di Alba Carraro.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA CACCIA AL TESORO, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro inizia mostrandoci una strana calma piatta al commissariato. Catarella è impegnato in cruciverba, mentre Salvo ha deciso di dedicarsi al libro di Simenon. Un nuovo caso però non tarderà ad arrivare: Gregorio Palmisano è ormai succube delle sue allucinazioni religiose, tanto che finirà per sparare a Montalbano dalla finestra del suo palazzo. Salvo però riuscirà a disarmarlo dopo aver raggiunto il tetto ed aver pure schivato qualche pericolo. Esaminato l’interno del palazzo, il Commissario trova diversi crocefissi di ogni grandezza e fattura. Il corpo di una donna attira subito la sua attenzione, ma si rivelerà solo una bambola gonfiabile piuttosto malconcia. Gregorio viene poi ricoverato in ospedale come la sorella Caterina e Vigata può ripiombare nel suo silenzio forzato. Salvo però verrà informato del ritrovamento di un corpo all’interno di un cassonetto. Ancora una volta il protagonista si ritroverà di fronte ad una bambola, identica a quella trovata a casa Palmisano. Quando gli indovinelli che gli invia uno sconosciuto inizieranno a diventare sempre più insistenti, Salvo deciderà di accettare il gioco del criminale per riuscire a smascherarlo.





