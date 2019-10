IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ La danza del gabbiano, paura per Fazio (replica)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

La fiction Il Commissario Montalbano andrà in onda in replica su Rai 1 nella prima serata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019. I fan potranno assistere dalle 21:25 in poi alla trasmissione dell’episodio La danza del gabbiano, con la regia di Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, basandosi su uno dei suoi romanzi. Ancora una volta Luca Zingaretti guida la squadra di Vigata grazie al suo ruolo da protagonista, al fianco di tutti i personaggi principali della fiction. Per questo nuovo caso, il cast si avvale anche della presenza di Marcello Perracchio, nei panni dell’ironico e magistrale dottor Pasquano, Davide Lo Verde in quelli dell’agente Galluzzo e Raimdono Todaro, ballerino di Ballando con le Stelle, per il personaggio dell’agente Sassu. Compaiono inoltre per ruoli minori Ilenia Maccarrone, Giuseppe Di Maura, Sebastiano Rapisarda, Morgana Gargiulo e Alfredo Libassi.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA DANZA DEL GABBIANO, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano ci svela subito che al centro dei pensieri di Salvo ci sarà la misteriosa scomparsa di Fazio. Il protagonista però verrà prima turbato dalla morte di un gabbiano a cui ha assistito quella mattina e poi riceverà un’informazione da parte di un pescatore riguardo ad un traffico di droga che coinvolge il porto di Vigata. Subito dopo, il padre di Fazio si reca in Commissariato per dirgli che il figlio manca dalla sera prima e che l’ultima volta che lo ha visto aveva raggiunto il porto su richiesta di Salvo, che lo voleva sul posto per un caso. Il Commissario però sa di non aver mai dato quell’incarico a Fazio e teme il peggio. Preferisce però mentire al padre, parlandogli di un’operazione riservata, anche se sospetta che Fazio fosse sulle tracce di qualcuno e impegnato in un’indagine privata. Salvo e Mimì iniziano le ricerche e la situazione diventa ancora più drammatica quando un testimone rivela di aver visto il detective vicino al monte Scibbetta con altre persone. Sul posto vengono ritrovati due cadaveri, ma dell’Ispettore ancora nessuna traccia. In Salvo aumenta l’idea drammatica che possa essergli successo qualcosa di brutto e farà di tutto per riuscire a trovarlo sano e salvo. Per fortuna, Fazio verrà recuperato all’interno di una caverna: qualcuno ha cercato di ucciderlo dopo averlo attirato in una trappola con una finta lettera di un vecchio amico.

