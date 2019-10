IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ La pista di sabbia, Salvo tradirà Livia?

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA PISTA DI SABBIA

I film de Il Commissario Montalbano ritornano in replica su Rai 1 nella prima serata di oggi, lunedì 7 ottobre 2019. L’episodio che andrà in onda dalle 21:25 è La pista di sabbia, il terzo della settima stagione. Il cast principale sarà al completo come sempre, da Luca Zingaretti fino a Cesare Bocci e da Angelo Russo fino a Peppni Mazzotta. Per quanto riguarda i personaggi secondari invece, Isabell Sollman interpreterà Ingrid Sjostrom, già presente nella puntata precedente, Le ali della sfinge, mentre Mandala Tayde sarà Rachele Estermann. Quest’ultima in particolare si recherà al Commissariato di Vigata per denunciare il furto di un purosangue. Ci sarà anche Domenico Gennaro nei panni di Ciccio Bellavia, mentre Gigio Morra ritorna nei panni del Giudice Scognamiglio. Una presenza frequente nel corso della fiction, a partire da Gli arancini di Montalbano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA PISTA DI SABBIA: LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia ruota attorno ad una scoperta particolare da parte di Salvo. Una volta sveglio, nota infatti che sulla spiaggia di fronte alla sua abitazione c’è il corpo di un cavallo. L’equino è stato ucciso e verrà rimosso prima che le autorità possano intervenire per rimuovere la carcassa. Più tardi, una certa Rachele Estermann denuncia a Salvo il furto di un sauro, uno dei suoi cavalli. La donna è disperata: con quello stesso cavallo avrebbe dovuto partecipare ad una competizione ippica. Anche nelle scuderie di Saverio Lo Duca avviene un ‘rapimento equino’ e anche in questo caso si tratta di un purosangue. Nel frattempo, Fazio fa delle indagini su alcune gare clandestine capitanate da Michele Prestia, un affiliato minore di Francesco Bellavia. Quest’ultimo è parte della famiglia Cuffaro. Visto che la gara ci sarà lo stesso, Rachele decide di correre con un altro dei cavalli della scuderia gestita da Ingrid, mentre la donna invita Salvo ad assistere alla corsa e al party che ha scelto di dare in quella stesa occasione. Il caso prende una piega ancora più seria quando viene ritrovato il cadavere di un custode nelle scuderie Lo Duca. Salvo dovrà pure subire diverse incursioni da parte di ignoti nella sua casa di Marinella: sembra che stiano cercando qualcosa. In tutto questo ci sono anche le avances di Rachele a renderlo nervoso, anche se Salvo riuscirà in qualche modo a dirottare le sue attenzioni verso Mimì Augello.

