Il Commissario Montalbano replica/ Anticipazioni 1° maggio: tre signore uccise e…

Il commissario Montalbano: anticipazioni delle replica in onda il 1° maggio

Lunedì primo maggio, Raiuno ha deciso di fare un regalo a tutti gli amanti delle avventure de Il commissario Montalbano, il personaggio creato dalla penna di Andrea Camilleri. Da anni, la Rai trasmette tutti gli episodi de Il commissario Montalbano incollando davanti ai teleschermi milioni di telespettatori sia quando trasmette episodi inediti sia quando sceglie di fare compagnia al pubblico con le repliche di episodi già trasmessi. Questa sera, per allietare il lunedì, Raiuno ha scelto di mandare in onda la replica dell’episodio dal titolo “Il gatto e il cardellino”.

THE DIPLOMAT/ La serie che conquista tra azione e dialoghi

Protagonista indiscusso della puntata sarà Luca Zingaretti che, nei panni dell’amatissimo commissario Montalbano, proverà e risolvere una serie di omicidi che stanno allarmando la comunità di Vigata. Ad aiutarlo nelle indagini ci saranno i suoi fedeli aiutanti ovvero Domenico Augello interpretato da Cesare Bocci e Giuseppe Fazio interpretato da Peppino Mazzotta.

Gabriella Buontempo: "Lina Wertmüller sapeva essere violenta"/ "Mi tese un tranello"

Le anticipazioni de Il gatto e il cardellino

Nell’episodio de “Il commissario Montalbano” dal titolo “Il gatto e il cardellino”, Montalbano sarà alle prese con una serie di omicidi. Ultime vittime tre signore che rischiano di essere uccise durante uno scippo. A salvarle la vita, tuttavia, sarà la poca mira del ladro che, in moto, non riuscirà a prendere l’obiettivo. Nonostante tre tentativi, il ladro non riuscirà a mettere a segno il colpo. Una situazione difficile che mette in allarme tutta la comunità di Vigata.

Montalbano e la sua squadra dovranno così chiarire cosa sta accadendo in città. Attraverso una serie di indagini, infatti, Montalbano scoprirà che, in realtà, l’intento del ladro non era quello di uccidere al punto da aver sparato con una pistola a salve. Chi è, dunque, il vero ladro di Vigata?

Il Patriarca/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2023: Mario geloso di Malcolm

Come vedere in streaming Il commissario Montalbano

Il commissario Montalbano può essere visto in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30. Come per tutti i programmi Rai, naturalmente, anche Montalbano più essere seguito in diretta streaming. Basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA