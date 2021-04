Il Commissario Montalbano, Rete di protezione/ Anticipazioni: trama episodi (Replica)

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata oggi, 27 aprile, in replica La Rete di protezione

Il Commissario Montalbano torna in onda di nuovo in replica su Rai1 oggi, 27 aprile, per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia di capire e rivivere alcuni momenti salienti della storia del noto personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. A tornare in onda sarà l’episodio dal titolo La rete di protezione in cui Luca Zingaretti tornerà a vestire i panni del commissario più amato d’Italia che si troverà a dover affrontare un nuovo caso, enigmatico e strano allo stesso tempo. A finire nel mirino sono dei video Super8 che sono stati girati per anni da quella che è la vittima di turno ovvero il padre dell’ingegner Sabatello. Gli stessi video finiscono sulla scrivania a Montalbano e tutti mostrano la stessa cosa ovvero l’inquadratura fissa di un muro. Al contrario di quello che pensa l’ingegnere, il commissario non ci mette molto a capire che forse dietro c’è qualcosa che ancora non sanno bene ma che potrebbe essere legata a qualcosa di tragico.

Un doppio caso per Montalbano

Parte da qui la nuova puntata de Il Commissario Montalbano che porterà il nostro protagonista alla scuola frequentata dal figlio di Augello, scuola in cui viene compiuto un incomprensibile attentato quando due individui fanno irruzione a volto coperto. A quanto pare i due volevano seminare terrore ma non solo negli insegnanti ma anche nei ragazzini annunciando addirittura quello che sembra un proclama minaccioso, ma chi si è permesso ad entrare nella scuola e con quale scopo? La minaccia al momento sembra essere caduta nel nulla ma siamo sicuri che i due casi terranno impegnati il nostro protagonista e anche la sua squadra tra momenti drammatici e anche divertenti. Non ci vuole molto a capire che i due uomini sono entrati e si sono rivolti soprattutto ad una classe e questo lascia pensare che ci sia un legame tra quanto è accaduto e questi ragazzi, ma quale?

Il Commissario Montalbano: Catarella esperto di social

Montalbano dovrà vedersela con virtuale, chat e social network appoggiandosi addirittura a Catarella per risolvere il caso. Alla fine non mancheranno le somme che il commissario tirerà pensando al passato ma anche al presente e al fatto che alcune verità dovrebbero rimanere celate questo è certo. Ma come finiranno i due casi di cui dovrà essere protagonista e cosa nascondono i ragazzi coetanei del figlio di Augello? Lo scopriremo o riscopriremo solo questa sera tcon la messa in onda in replica della puntata de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti alle 21.30 circa su Rai1.

