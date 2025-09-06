Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 con le repliche, a partire da martedì 9 settembre: ci saranno le nuove puntate?

Il commissario Montalbano torna in onda con le repliche: omaggio ad Andrea Camilleri

In occasione dello speciale su Andrea Camilleri che andrà in onda domani, Rai1 torna a dedicare spazio alle repliche della fiction campione di ascolti con Luca Zingaretti. Il primo canale ha infatti deciso di accogliere la proposta del pubblico e mandare in onda uno speciale con quindici episodi illustri e che hanno reso iconica la serie. Insomma, sicuramente non vedremo tutta la tornata di episodi in onda sul primo canale, come sembrava in un primo momento, ma una selezione della puntate più iconiche e che hanno maggiormente emozionato i fan.

Come ricorderanno i telespettatori, la fiction con protagonista Luca Zingaretti Il commissario Montalbano è sbarcata sul piccolo schermo nel 1990 su Rai2, per poi prendere posto con stabilità su Rai1 a partire dalla stagione numero quattro, divenendo uno dei progetti iconici degli ultimi 25 anni in tv. E dopo centinaia di episodi e indagini, il pubblico spera ancora di ritrovare Montalbano in onda con delle nuove puntate, che però non sembrano essere previste, almeno per il momento.

Il commissario Montalbano, niente nuovi episodi in arrivo?

A partire dal 9 settembre 2025 i telespettatori di Rai1 potranno godere del ritorno de Il Commissario Montalbano con delle repliche speciali, come vi abbiamo accennato nelle prime righe. Boccone amaro però per tutti coloro che speravano di ritrovare in onda la serie più amata in Rai dell’ultimo ventennio. Zingaretti ha ammesso di non sapere niente rispetto a un eventuale ritorno della serie, definendo chiuso quel capitolo che tanto successo gli ha regalato nel corso degli anni:

“Ripeto, per me questo è un discorso chiuso, perché sto lavorando su altre cose, ma questo non significa che quello non sia stato un bellissimo periodo”. Tuttavia per chiudere il cerchio sul grande investigatore famoso in tutto il mondo ci sono ancora altri due libri che non sono stati trasportati sul piccolo schermo: Il cuoco dell’Alcyon e Riccardino che segna la fine del personaggio. Vedremo se ci sarà margine per qualche sorpresa oltre alle repliche previste.

