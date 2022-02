Il Commissario Montalbano: un covo di vipere/ Trama e sul futuro della serie…

Questa sera, venerdì 25 febbraio, Raiuno ha deciso di riproporre una vecchia puntata de Il Commissario Montalbano. In questo episodio, intitolato Un covo di Vipere, il nostro protagonista – interpretato da Luca Zingaretti – deve risolvere l’ennesimo caso intricato e misterioso. A perdere la vita è l’imprenditore Cosimo Barletta, colpito alla testa da un proiettile mentre sta facendo la colazione mattutina nella propria villa al mare. Salvo, naturalmente, farà affidamento sul proprio intuito per arrivare alla verità.

Quest’inchiesta è senz’altro una delle più apprezzate dal pubblico del Commissario Montalbano, che questa sera cerca un po’ di evasione considerando quanto di grave sta accadendo in Ucraina. L’episodio in questione è andato in onda la prima volta nel febbraio del 2017 riscuotendo un enorme successo di ascolti.

A tener banco tra gli appassionati, naturalmente, c’è anche il discorso legato alle nuove puntate del Commissario Montalbano. Voci discordanti si sono rincorse negli ultimi tempi, con Luca Zingaretti che starebbe pensando ad un passo indietro. “Ad oggi Luca Zingaretti non vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche senza Zingaretti, perché questa serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarvi“, ha recentemente rivelato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati al mensile Tivù.

Il futuro di questa fiction amatissima resta dunque un rebus, anche se ci si chiede come possa proseguire se per Zingaretti l’avventura è ormai conclusa: “Per me è stata un’avventura professionale e umana meravigliosa. Ma ora mi sembra terminata”, aveva spiegato l’attore.



