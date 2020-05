Il Commissario Montalbano Una lama di luce/ Anticipazioni 18 maggio: Salvo e Livia verso la rottura? (Replica)

Pubblicità

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il Commissario Montalbano è la scelta che Rai 1 fa per la sua prima serata di oggi, 18 maggio 2020. Andrà in onda in replica l’episodio Una lama di luce, in cui troveremo il nostro Salvo impegnato in un nuovo caso. Al fianco di Luca Zingaretti ritroveremo ancora una volta i tre volti storici della fiction: Cesare Bocci per il personaggio di Mimì Augello, Angelo Russo per quello di Catarella e Peppino Mazzotta nei panni di Fazio. Non mancheranno inoltre i personaggi ricorrenti, come quello di Livia. Questa volta dietro il volto della fidanzata del protagonista troveremo l’attrice Lina Perned. In ruolo minore, Dajana Roncione rivestirà ilruolo di Valeria Bonifacio, un’amica della vittima del nuovo caso. Valentina Reggio sarà invece Loredana Di Marta, mentre Francois verrà interpretatod a Hamza Choukri.

Pubblicità

IL COMMISSARIO MONTALBANO – UNA LAMA DI LUCE, TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Una lama di luce vede Salvo fare un altro sogno particolare durante la notte. Immagina di trovarsi in un campo con al centro una bara. Catarella parla persino in latino e gli chiede di riconoscere la salma, che con sorpresa di Salvo si rivelerà essere il questore Bonetti Alderighi. Una volta sveglio, il Commissario viene informato dell’arrivo di due casi. Uno riguarda una rapina subita da Loredana Di Marta, anche se è il marito a sporgere denuncia e rivelare alcuni dettagli poco coerenti con il quadro generale. Il secondo invece è legato ad una denuncia di un anziano contadino: qualcuno ha chiuso una delle sue stalle con porte e finestre, anche se non ha mai commissionato alcun lavoro simile. Salvo scopre poi che Loredana nasconde dei segreti, così come l’amica Valeria Bonifacio. Entrambe infatti hanno diversi amanti. Seguendo la pista del contadino invece Montalbano trova dei segni che sembrano indicare un atto di terrorismo. Intanto, Salvo è alle prese con una nuova crisi con Livia. L’angoscia si fa sentire per entrambi e quando tutto sembrerà risolversi grazie alla speranza dei due fidanzati di trovare un punto d’incontro, tutte le paure della coppia verrano confermate da alcuni eventi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA