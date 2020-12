Il Commissario Montalbano, una voce di notte/ Trama puntata in replica oggi 15 dicembre

Il Commissario Montalbano una voce di notte, anticipazioni oggi, 15 dicembre:

Era il lontano 2013 quando andò in onda Una voce di notte de Il Commissario Montalbano per la prima volta portando a casa oltre dieci milioni di spettatori per la gioia dei vertici Rai ma anche di tutti coloro che hanno da sempre lavorato alla storica serie nata dal personaggio costruito e raccontato dal maestro Andrea Camilleri. Da allora ne è passata acqua di sotto i ponti e sia il maestro che Alberto Sironi, alla regia anche di questo episodio, si sono spenti lasciando i fan in piena crisi in attesa di capire come andrà a finire per Montalbano e i suoi. Questa sera Rai1 riproporrà il film portando sullo schermo un’altra morte sconvolgente e una nuova indagine per il Commissario e i suoi. La vittima di questo nuovo episodio in replica è la fidanzata del figlio di un politico locale. Lei è Mariangela Carlesimo e lui è Giovanni Strangio. Secondo i primi dettagli sembra che qualcuno abbia ucciso la ragazza con una violenza inaudita e che tutto sembra costruito ad arte per mandare il commissario al patibolo per mettere fine alla sua carriera con uno scontro politico ad alti livelli. Il Commissario è come sempre più scaltro ed è pronto a capire chi vuole incastrarlo portando a galla la verità e solo a quel punto capirà che la donna è stata uccisa due volte.

Cosa succederà nel nuovo episodio de Il Commissario Montalbano?

In un primo momento, nel nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, il protagonista sottovaluterà il caso affidandolo al suo vice, Augello, anche per questo la donna viene ritrovata cadavere proprio nel giorno del suo compleanno. Tutto cambia quando si scopre che il magazzino dove la vittima viene ritrovata è riconducibile alla famiglia Cuffaro ai quali è legato anche l’onorevole Mongibello. l giorno dopo succede qualcos’altro, il dirigente del supermercato, viene trovato impiccato e questo significa che non è di certo un caso di poco conto quello che si trova per le mani. Le pressioni non mancheranno dall’alto e questo spingerà il commissario a mollare tutto per affrontare quelle che possono essere le conseguenze tragiche di un’azione indetta per metterlo in cattiva luce per porre fine alla sua carriera. Tutto cambia quando si scopre che il magazzino dove la vittima viene ritrovata è riconducibile alla famiglia Cuffaro ai quali è legato anche l’onorevole Mongibello. l giorno dopo succede qualcos’altro, il dirigente del supermercato, viee trovato impiccato e questo significa che non è di certo un caso di poco conto quello che si trova per le mani. Le pressioni non mancheranno dall’alto e questo spingerà il commissario a mollare tutto per affrontare quelle che possono essere le conseguenze tragiche di un’azione indetta per metterlo in cattiva luce per porre fine alla sua carriera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA