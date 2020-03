Il Commissario Montalbano/ Vigata sconvolta da nuovi misteri nel secondo episodio

Ironia, freschezza e tragedia nella seconda puntata del Commissario Montalbano. Elementi che caratterizzano da sempre la serie e che riscoprono la capacità di rinnovarsi ancora dopo tanti anni. Nella puntata in onda ieri sera su Raiuno, intitolata ‘La Rete di Protezione’, Luca Zingaretti diventa anche regista. Il nostro protagonista infatti non indossa soltanto i panni di Salvo, ma applica scrupolosamente gli insegnamenti del regista scomparso, Alberto Sironi, dietro la macchina da presa. “Lui è stato l’artefice principale del Commissario Montalbano televisivo – aveva dichiarato Luca Zingaretti prima della messa in onda – oltre ad essere stato per me un indimenticabile, prezioso e insostituibile amico“. Ne ‘La rete di Protezione’ le indagini di Salvo viaggiano su binari paralleli, anche se accomunate da intrighi e misteri.

Il Commissario Montalbano, video misteriosi e spari ne La Rete di Protezione

La tranquilla Vigata viene messa a dura prova dai filmati misteriosi forniti dall’ingegner Sabatello a Salvo. L’uomo consegna al Commissario Montalbano dei video riguardanti il padre, scomparso dieci anni prima, nei quali apparentemente si scorge solo un semplice muro. Grazie ad una particolare intuizione, Salvo capisce che dietro quelle clip ci sono segreti tragici da scoprire. Negli stessi giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Mimì Augello, accade l’impensabile: due uomini irrompono a volto coperto dentro una classe e minacciano tutti con degli spari. Questo accadimento sconvolge gli equilibri del commissariato, soprattutto perché Mimì si sente in qualche modo coinvolto e minacciato. Soltanto alla fine dell’episodio, Salvo capirà la vera ragione che si nasconde dietro questo gesto scriteriato.

Il Commissario Montalbano è anche in replica

Ne La Rete di Protezione, il Commissario Montalbano capisce fin da subito che le riprese di Sabatello non sono semplici riprese. Salvo è convinto che dietro questi filmati ci siano verità tragiche e oscure. E non sbaglia. Il nostro protagonista dimostrerà ancora una volta tutta la sua caparbietà, la stessa che metterà a disposizione di Mimì Augello per comprendere le dinamiche dello spaventoso attentato che lo ha coinvolto. Minacce, misteri e ingiustizie si alternano nella seconda puntata del Commissario Montalbano, ovviamente disponibile anche in replica sul sito raiplay.it/ilcommissariomontalbano. Rivedere in replica l’ultimo episodio può essere utile al telespettatore più distratto per cogliere sfumature sfuggite durante la prima visione.



