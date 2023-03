Il Commissario Ricciardi 2/ Anticipazioni 13 marzo: la contessa Bianca Palmieri

Il Commissario Ricciardi 2, in prima serata su Rai 1

Questa sera, lunedì 13 marzo, alle 21.35 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con “Il commissario Ricciardi 2”, la fiction con Lino Guanciale basata sulla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni. Settimana scorsa la prima puntata della seconda stagione (dal titolo “Febbre”) ha conquistato 4.039.000 telespettatori con il 21,52 % di share. La nuova stagione de “Il commissario Ricciardi” è composta da 4 nuovi episodi, diretti da Gianpaolo Tescari: a “Febbre”, seguono “Anime di vetro”, “Serenata senza nome” e “Rondini d’inverno”.

"TikToker attivista trans adesca bambini"/ Madre islamica lo accusa, minacciata morte

Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile, è afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore per Enrica, sua dirimpettaia di casa. Ma ci sono altre donne che ambiscono al cuore del commissario: la sensuale Livia e la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina.

Bruni: "Per Pfizer l'Italia è fondamentale"/ "Ad Ascoli investimenti per 56 milioni"

Il Commissario Ricciardi 2: anticipazioni “Anime di vetro”

“Anime di vetro” è la seconda puntata de “Il Commissario Ricciardi 2”. La contessa Bianca Palmieri (Fiorenza D’Antonio) a Napoli è nota come la donna più bella della città. La nobildonna chiede aiuto a Ricciardi per risolvere un caso di omicidio per il quale è accusato il marito: il conte Romualdo Palmieri, un uomo rovinato dal gioco e dai debiti. Si tratta della morte dell’avvocato Piro, trovato senza vita nel suo studio legale. Il caso è praticamente chiuso, ma la contessa riesce a convincere Ricciardi a riaprirlo. Bianca è corteggiata dal duca di Marangolo, un uomo molto più grande di lei, disposto a mettere da parte i suoi sentimenti pur di vederla felice. Durante le indagini Ricciardi approfondisce la confidenza con la contessa, ma il commissario ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso…

LEGGI ANCHE:

Marco Zavattini è morto: lutto in casa Rai/ Addio alla firma di Domenica In e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA