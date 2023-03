Il Commissario Ricciardi 2/ Anticipazioni 6 marzo: Ricciardi pensa ancora ad Enrica

Il Commissario Ricciardi 2: trama, cast e anticipazioni prima puntata 6 marzo

Al via Il Commissario Ricciardi 2, nuova stagione della fiction di Rai 1 basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni. Il personaggio è ancora una volta interpretato da Lino Guanciale, che ci catapulta in una Napoli degli anni trenta in pieno regime fascista. Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi, il quale è afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Stavolta, Ricciardi deve affrontare un dolore in più: il lutto per la morte dell’amata tata Rosa. Il commissario ha rinunciato anche all’amore per la timida Enrica (Maria Vera Ratti), sua vicina di casa, da sempre innamorata di lui. La ragazza è ora corteggiata da Manfred, un Maggiore tedesco in missione in Italia.

Ricciardi prosegue per la sua strada grazie alle sue straordinarie doti intuitive e a una vera e propria vocazione per il lavoro. dove si fa aiutare dal fedele brigadiere Maione (Antonio Milo) e dal medico legale Bruno Modo (Vincenzo Ianiello). In questa seconda stagione de Il Commissario Ricciardi 2, il protagonista è corteggiato da un’altra donna: la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina, con cui Ricciardi ha molto da condividere. Oltre a lei, ci sarà di nuovo la sensuale Livia, che non ha rinunciato a conquistare il suo cuore.

Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni prima puntata 6 marzo

Stasera va in onda la prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2, che vede il protagonista alle prese con un nuovo omicidio. Si tratta di Gaspare ‘O Cecato, trovato morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella. La vittima è capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare. Ricciardi scopre che gli è stato sfondato un occhio. Il commissario, seppur in lutto per la perdita della tata Rosa, deve rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro, ma sarà più facile a dirsi che a farsi. Infatti le sue indagini si concentrano sin da subito sul conte Palmieri e sulla sua moglie Bianca.

La donna viene considerata da tutta Napoli come la più bella della città, almeno secondo la maggior parte dei cittadini. E mentre questo personaggio misterioso si insinua sempre di più nella vita di Ricciardi, il cuore del commissario è ancora occupato da Enrica, che le appare anche nei suoi sogni. La dolce ragazza è però corteggiata dichiaratamente dal Maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, incontrato ad Ischia, il quale sembra avere intenzioni serie…











