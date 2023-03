Il commissario Ricciardi 2/ Anticipazioni e diretta 20 marzo: Enrica sposerà Manfred?

Il Commissario Ricciardi 2, terza puntata su Rai 1

Questa sera, lunedì 20 marzo, alle 21.35 su Rai 1 va in onda il terzo e penultimo appuntamento con “Il commissario Ricciardi 2”, la fiction con Lino Guanciale basata sulla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni. Domani sera, martedì 21 marzo, sempre in prima serata su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di questa seconda stagione, dal titolo “Rondini d’inverno”.

La terza puntata “Serenata senza nome” è ispirata all’omonimo romanzo del 2016 di De Giovanni. Il commerciante di tessuti Costantino Irace viene trovato senza vita. Le persone che lo conoscono non hanno dubbi: ad ucciderlo è stato l’amante di sua moglie. Ma Ricciardi capisce che la ricostruzione dei fatti non torna. Nel cast della serie troviamo, oltre a Lino Guanciale, Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Fiorenza D’Antonio, Serena Iansiti, Enrico Ianniello e Marco Palvetti.

Il Commissario Ricciardi 2: anticipazioni “Serenata senza nome”

“Serenata senza nome” è la terza puntata de “Il Commissario Ricciardi 2”. Il commerciante di tessuti Costantino Irace viene trovato morto. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile che ha trascorso diversi anni in America che da un po’ di tempo è tornato in Italia per amore della moglie di Irace. Un delitto passionale, con già un colpevole secondo il popolo, ma Ricciardi vuole vederci chiaro: come sempre il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Livia, nonostante la denuncia, continua a essere interessata a Ricciardi, che ha suscitato interesse anche nella contessa Bianca Borgati di Roccaspina. Ma il commissario non riesce a scordare Enrica, corteggiata dal Maggiore tedesco Manfred. A casa Colombo si organizza la cena per il compleanno di Enrica: Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza. Enrica accetterà la proposta? Come reagirà il commissario Ricciardi?

