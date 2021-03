Il commissario Ricciardi 2 si farà?/ Anticipazioni: Enrico Ianniello “altre puntate da realizzare”

Nel prime time di lunedì 1 marzo chiude ufficialmente la serie di Alessandro D’Alatri con Lino Guanciale, Il commissario Ricciardi, e la domanda dei telespettatori è d’obbligo: ci sarà una seconda stagione? Il grande successo registrato dalla fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e che ha portato a sfiorare i 6 milioni di telespettatori rende la risposta abbastanza scontata. Ad annunciare la presenza della seconda stagione de Il commissario Ricciardi 2 ci ha pensato direttamente la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, come svela Repubblica.

Sfida vinta, dunque, per Alessandro D’Alatri, come evidenziato anche dalla produttrice Gabriella Buontempo che ha ribadito il fondamentale lavoro di squadra: “Non era così scontato che il pubblico l’avrebbe seguita, è una serie in costume con un’atmosfera rarefatta, ma siamo felici di aver vinto questa scommessa fatta con la Rai”, ha commentato, come riferisce lo stesso quotidiano. A confermare la seconda stagione ci ha pensato anche Enrico Ianniello, che nella fiction di Rai1 ricopre i panni del medico legale Bruno Modo. In una intervista a TV Mia l’attore ha commentato: “Mi sto godendo il successo de Il Commissario Ricciardi, anche perché si parla già di realizzare delle altre puntate”.

IL COMMISSARIO RICCIARDI 2 SI FARÀ? INTERVIENE ANCHE MARIA VERA RATTI

Dopo l’incredibile successo in termini di ascolti della fiction con Lino Guanciale, i fan più accaniti attendono con ansia la seconda stagione de Il commissario Ricciardi 2. Stando a quanto riferisce Cinematographe.it, l’ultima puntata della serie lascia aperti molti dubbi ed in modo particolare il triangolo sentimentale che coinvolge il commissario, diviso tra l’amore corrisposto ma timido per la vicina di casa Enrica ed i tentativi di seduzione di Livia dama altoborghese che vorrebbe lasciarsi alle spalle un matrimonio ormai infelice e competitivo. L’attrice che interpreta Enrica, Maria Vera Ratti, in una recente intervista a Fanpage.it si è lasciata scappare un piccolo spoiler dichiarando che il sentimento tra il commissario e la giovane dirimpettaia si concluderà ma “visti i tempi che hanno Enrica e il commissario Ricciardi, probabilmente bisognerà aspettare almeno la seconda stagione”.

Una seconda stagione, dunque, è attesa e più che possibile anche alla luce degli altri cinque romanzi dedicati al commissario da Maurizio De Giovanni e che al momento non hanno ancora trovato una loro trasposizione televisiva. E c’è già chi addirittura ipotizza una terza stagione del Commissario Ricciardi, anche alla luce del lungo percorso di realizzazione personale del protagonista interpretato da Lino Guanciale.



