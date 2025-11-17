Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3 per l’ultima puntata in onda il 18 novembre 2025: matrimonio per Luigi Riccardi ed Enrica

Telespettatori con il fiato sospeso; le anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3 per questa settimana si sdoppiano e la prossima puntata andrà in onda domani, 18 novembre 2025 ci portano al nocciolo di tutte le questioni parallele vissute dal protagonista, diviso tra una maledizione che lo attanaglia e l’amore in bilico per Enrica. Riuscirà finalmente a trovare l’equilibrio tra i due lati della sua vita? Una scelta cruciale è necessaria ma la posta in gioco risulta quanto mai alta.

Il Commissario Ricciardi anticipazioni prossima puntata 17 novembre 2025/ La maledizione ritorna!

Prima di entrare nel merito delle vicissitudini sentimentali, il protagonista – interpretato da Lino Guanciale – dovrà come sempre dirimere i diversi casi spinosi che gli passeranno davanti. La città è scossa da un nuovo delitto, come sempre condito da una buona dose di mistero; il supporto di Maione porterà la questione verso un repentino scioglimento ma, quando tutto sembrerà pronto per essere svelato, un colpo di scena imprevisto porterà tutti su una strada sbagliata. Nello specifico in riva al mare verrà ritrovato il corpo senza vita del gesuita Padre Angelo, morto per un colpo alla testa chi lo ha ucciso e perché?

Il commissario Ricciardi è una storia vera?/ A chi si è ispirato Maurizio De Giovanni per il suo personaggio

Matrimonio per Ricciardi ed Enrica! Arrivano le nozze ma… anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3 prossima puntata 18 novembre 2025

Le anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3 per la prossima puntata del 18 novembre 2025 svelano che il caso del gesuita morto non sarà l’unico cruccio per il protagonista. Le trame vedono dunque intrecciarsi privato e professionale; l’ultimo mistero da svelare è strettamente legato al passato del protagonista e soprattutto a quell’oscura maledizione che lo porta a vedere i fantasmi delle persone che hanno perso la vita per via di una morte violenta e in tutto ciò il suo matrimonio con Enrica è sempre più vicino.

Com'è finito Il commissario Ricciardi 2? Cos'è successo finale scorsa stagione/ Luigi si dichiara a Enrica

Non tanto il fardello di quel potere misterioso, di quel sesto senso che più volte lo porta allo sbandamento; il Commissario Ricciardi metterà in discussione tutto quando capirà che l’amore per Enrica non può basarsi su una clamorosa bugia. Prima di fare il passo decisivo sarà dunque chiamato a scegliere: mentire e lasciare che quel sentimento sbiadisca o dire la verità anche a costo di perdere tutto. Le anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3 portano dunque il focus su un dissidio intenso, a tratti drammatico. Ed in attesa del finale di stagione ricco di emozioni e l’ultima puntata del 24 novembre 2025 è decisamente un appuntamento imperdibile anche quello della terza puntata del 18 novembre 2025.