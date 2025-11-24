Emozioni in vista per il finale di stagione ma i fan già guardano al futuro: Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Cosa sappiamo sulla quarta stagione.

Siamo giunti all’ultimo atto, alla chiusura di un cerchio che come sempre racconta una progressione di emozioni, di ansia in divenire per scoprire le sorti dei protagonisti prima dei titoli di coda. Viaggia in parallelo una speranza da parte dei telespettatori: Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Il finale di stagione in onda questa sera – 24 novembre 2025 – potrebbe dare importanti indicazioni a proposito di quello che potrebbe essere il destino non solo dei personaggi presenti nell’opera ma dell’intera serie tv in vista di una possibile quarta stagione.

Non solo l’hype per l’ultimo appuntamento; come anticipato, molto gira intorno ai dubbi su se Il Commissario Ricciardi 4 si farà. La chiusura di un cerchio non totale potrebbe avvalorare la possibilità di una quarta stagione in cantiere; un passaggio doveroso quando la trama non ha sciolto tutti gli intrecci ma anche quando il riscontro del pubblico è tale da dover quasi necessariamente donare un seguito ancor più avvincente e ricco dal punto di vista delle emozioni e del racconto.

Il Commissario Ricciardi 4, la quarta stagione non è utopia: ecco perchè

Ma cosa sappiamo oggi a proposito delle possibilità che Il Commissario Ricciardi 4 si farà? La risposta è: poco. Solo rumor e indiscrezioni, con speranze dei fan annesse. Nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione ma c’è un indizio che è strettamente legato ai romanzi alla base della serie tv giunta al finale della terza stagione. Buona parte delle opere letterarie è già stata utilizzata per la realizzazione del prodotto televisivo; al contempo, alcune scelte di sceneggiatura sono andate in una direzione inedita rispetto alla parte scritta. Dunque, a prescindere dalla mancanza di ulteriori fonti da cui attingere, non è detto che la strada per la quarta stagione sia così in salita.

In sostanza, poche certezze sussistono su se Il Commissario Ricciardi 4 si farà ma al contempo sono altrettanto pochi i segnali che vertono verso la direzione della chiusura definitiva del capitolo. Va sottolineato anche il responso del pubblico, piuttosto positivo; gli ascolti, che molto incidono sul futuro di ciò che il piccolo schermo trasmette, è un dettaglio a vantaggio della possibilità che la quarta stagione veda la luce.

Maria Vera Ratti, alias Enrica: “Il Commissario Ricciardi 4 si farà? C’erano degli intenti, però…”

Ad aggiungere ulteriori dubbi sulla quarta stagione e dunque su se Il Commissario Ricciardi 4 si farà ci ha pensato anche Maria Vera Ratti, protagonista nella serie tv nei panni di Enrica. Intervistata da DiLei ha infatti commentato il possibile seguito lasciano una porta socchiusa ma con un velo di mistero: “Non lo so davvero, dipende da molte questioni anche produttive… Ho sentito che c’erano degli intenti ma non so altro”.