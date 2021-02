Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni 15 febbraio 2021: Il giorno dei morti

Il Commissario Riccardi tornerà protagonista su Rai 1 esattamente tra una settimana quando il calendario ci dirà 15 febbraio 2021 e sempre in prima tv. Sarà il momento per la messa in onda dell’episodio Il giorno dei morti che cronologicamente rappresenta il terzultimo della prima stagione e di fatto il primo della seconda parte. Tra le anticipazioni della nuova puntata viene specificato come Luigi Alfredo Ricciardi si troverà a rischiare la sua vita. Per la prima volta da quando è iniziata questa straordinaria serie tv con Lino Guanciale ci sarà un momento di grandissima tensione.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 15 febbraio: cosa accadrà?

Diamo uno sguardo a cosa accadrà a Il Commissario Riccardi nella prossima puntata. Napoli è coperta dalla pioggia in un autunno che riporta i nostri personaggi a vivere la malinconia della fine dell’estate. L’episodio si intitola Il giorno dei morti proprio perché nella settimana in cui si celebra la memoria dei defunti si ritroverà un bambino senza vita. Il piccolo Matteo, che tutti conoscono come Tettè, era uno scugnizzo napoletano, uno di quelli che si arrangiava per sopravvivere nonostante la tenera età. La scoperta dell’eventuale avvelenamento metterà a rischio la vita del Commissario.



