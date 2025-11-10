Anticipazioni Il Commissario Ricciardi per la prossima puntata del 17 novembre 2025: un dissidio da sciogliere il prima possibile…

L’avvio di stagione ha ovviamente rispettato le attese, al punto da portare la maggioranza degli appassionati a caccia di anticipazioni Il Commissario Ricciardi per la prossima puntata del 17 novembre 2025. Il secondo episodio, dal titolo ‘I vivi e i morti’, metterà il protagonista – interpretato da Lino Guanciale – in una posizione tutt’altro che comoda. A lui l’arduo compito di arginare il dolore del passato che torna e di porre fine al circolo di segreti che puntualmente guastano la calma apparente.

Il commissario Ricciardi è una storia vera?/ A chi si è ispirato Maurizio De Giovanni per il suo personaggio

Il contesto storico è già stato presentato dal primo episodio; siamo nel 1993, a Napoli. Il fascismo imperversa e inizia a germogliare con preoccupazione tra politica e società; il commissario Ricciardi si muove in un contesto difficile ma al contempo cerca di non perdere la lucidità nel merito dei suoi impegni. Una svolta improvvisa rischia però di cambiare tutto; c’entra in particolare il suo rapporto con Enrica Colombo. Proprio quando tutto sembrerà procedere per il meglio, la maledizione che lo affligge da tempo torna a scuotere la sua serenità.

Com'è finito Il commissario Ricciardi 2? Cos'è successo finale scorsa stagione/ Luigi si dichiara a Enrica

Un segreto da svelare o nascondere a oltranza? Anticipazioni Il Commissario Ricciardi prossima puntata 17 novembre 2025

Non è mai riuscito a confidarlo, nessuno è a conoscenza di quell’oscura magia che lo costringe a vedere i fantasmi di persone defunte per cause di morte violenta. Le anticipazioni Il Commissario Ricciardi – per la prossima puntata del 17 novembre 2025 – vedono dunque il protagonista costretto a vivere anche i momenti felici con un magone che brucia, che quasi gli annebbia la mente. Non c’è tempo però per farsi sopraffare da quelle emozioni contrastanti, un nuovo caso lo metterà a stretto contatto con il suo intuito.

Anticipazioni Il commissario Ricciardi in onda oggi/ Quando finisce, numero puntate, trama e cast

Sarà fondamentale il supporto di Raffaele Maione; un’indagine tutt’altro che semplice attira l’attenzione del commissario Ricciardi e questa volta sarà importante non lasciarsi trascinare dal punto di vista emotivo. Una sfida più che ardua dato che il segreto che cela con dolore inizia quasi a spingere dall’interno; l’insofferenza è forte, proprio ora che la felicità sembrava ad un passo con Enrica Colombo.