Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata 1° febbraio: La condanna del sangue

Il Commissario Ricciardi tornerà protagonista la prossima settimana quando il calendario ci dirà 1°febbraio 2021 sempre in prima tv su Rai 1. L’episodio in questione porterà il titolo “La condanna del sangue“. Il protagonista sarà costretto a seguire le tracce di un assassino dietro la morte di una donna anziana. Questa si chiamava Carmela Calise e abitava in un appartamento del rione Sanità. Quest’ultima si divideva tra la sua pratica tra la cartomanzia e l’usura. Era molto conosciuta perché era in grado di predire il futuro che di rimediare denaro. Il suo corpo verrà ritrovato senza vita e pesantemente deturpato.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata 1° febbraio: cosa accadrà?

Nella prossima puntata Il Commissario Ricciardi si troverà sul luogo del delitto dove ha perso la vita Carmela Calise una donna anziana. Questa situazione attirerà subito l’attenzione della città, curiosa di capire cosa sia realmente accaduto. In molti erano legati alla signora sia perché aiutava con le finanze, anche se praticava usura, e con le speranze, quando leggeva il futuro attraverso le carte. Attenzione a quelli che invece saranno felici di quello che è capitato perché magari le dovevano dei soldi. Non sarà dunque facile ritrovare le tracce di chi c’è dietro questo terribile ed efferato delitto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA