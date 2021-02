Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Vipera

Il Commissario Ricciardi tornerà protagonista tra una settimana quando il calendario ci dirà 22 febbraio 2021, sempre in prima tv su Rai 1. La puntata in questione si intitola Vipera e sarà la penultima della prima stagione della serie con Lino Guanciale protagonista. L’ultimo episodio invece sarà trasmesso il 1° marzo seguente dal titolo In fondo al tuo cuore. C’è grande attesa di capire anche cosa accadrà dal punto di vista sentimentale al Nostro che ha conquistato il pubblico e per il quale si spera possa esserci un happy ending.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata 22 febbraio

Cosa ci racconterà la prossima puntata de Il Commissario Ricciardi? Siamo nella Napoli del 1932 con una nuova primavera che fa la sua comparsa. Ad una settimana dalla Santa Pasqua il protagonista interpretato da Lino Guanciale si troverà di fronte a una complicata situazione da sbrogliare. In via Chiaia, all’interno del Paradiso, verrà trovata senza vita una prostituta molto famosa e nota a tutti come Vipera. Chi ha voluto mettere fine alla sua vita e soprattutto perché?



