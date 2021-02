Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Il posto di ognuno

Il Commissario Ricciardi tornerà protagonista su Rai 1 quando il calendario ci racconterà l’8 febbraio del 2021. L’episodio in questione sarà il terzo che ci porterà al giro di boa della prima stagione della serie composta da sei puntate. Si intitola Il posto di ognuno e ci porterà al centro di un altro terribile omicidio. Il protagonista della serie, interpretato da un impeccabile Lino Guanciale, ci porta all’interno di un vero e proprio momento scioccante con un caso da analizzare e le sue visioni che ci mostrano il mondo dei morti. A far da contorno poi ci sono ovviamente anche le storie d’amore che ruotano attorno ai protagonisti. Andiamo ora a leggere le anticipazioni.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata 8 febbraio: cosa accadrà?

Cosa accadrà nella prossima puntata de Il Commissario Ricciardi dell’8 febbraio 2021? La contessa Camparino, una splendida donna e su cui ci sono molti pettegolezzi, è stata trovata senza vita. Il Nostro dovrà indagare al caso mentre nel caldo torrido dell’estate di Napoli si avvicina sempre di più ad Enrica con la quale sembra essere scattato qualcosa. Attenzione però perché i colpi di scena non sono finiti qui, infatti Livia è tornata per riprendersi Luigi ma sulla sua strada, come già sottolineato, troverà Enrica e non sarà facile per lei affrontarla per conquistare il cuore dell’uomo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA