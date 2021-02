Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata oggi, 1 febbraio: incontro con Enrica

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata oggi, 1 febbraio

Si moltiplicano le prime serate di Rai1 dedicate ai protagonisti nati dalla penna di Maurizio De Giovanni e se ieri sera è stata la volte di Mina Settembre, questa sera l’appuntamento è fissato con Lino Guanciale ancora nei panni del Commissario Ricciardi. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, con quasi 6milioni di spettatori, la nuoa fiction di Rai1 andrà avanti raccontando la vita e il passato del suo protagonista ma portando sullo schermo un nuovo caso. Il bel Commissario che ha il dono (o la condanna) di vedere i fantasmi delle vittime che deve ‘aiutare’ trovando il loro assassino, tornerà in onda questa sera riportandoci nella bella Napoli degli anni ’30 con la puntata dal titolo ‘La condanna del sangue’ in cui questa volta si troverà ad indagare sulla morte di una cartomante e usuraia.

Carmela la veggente bussa alla porta de Il Commissario Ricciardi

Nella nuova puntata de Il Commissario Ricciardi, il neo personaggio di Lino Guanciale dovrà andare a caccia dell’assassino di Carmela Calise che per via della sua imprudenza, si è lasciata alle spalle una serie di nemici, tutti possibili mandanti del suo omicidio. La donna era solita leggere il futuro delle persone inventando fatti ed avvenimenti e facendo scontenti tutti solo per sfruttare la situazione. Intanto, a Napoli si avvicina la primavera e lo sfondo delle storie del commissario sono destinate ancora a cambiare e questo cambiamento non si proietterà solo sulla città ma anche in Ricciardi che si ritroverà a conoscere la vicina di casa che spia dalla finestra, la giovane Enrica. Ancora una volta dovrà fare i conti con la sua timidezza e con il fatto che adesso dovrà fare un passo avanti per riuscire a conoscerla. Cosa succederà a quel punto? Riuscirà davvero a parlare con lei e a confessarle i suoi sentimenti più nascosti?

Il cast de Il Commissario Ricciardi

Insieme a Lino Guanciale, tra i personaggi protagonisti de Il Commissario Ricciardi, troviamo anche Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, ma anche Nunzia Schiano, Marco Palvetti e Peppe Servillo. La nuova puntata della fiction andrà in onda oggi, 1 febbraio, su Rai1, a partire dalle 21.30 su Rai1 e in diretta streaming nella sezione dedicata di RaiPlay. Nelle ore seguenti sarà disponibile anche nella sezione on demand.



