Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata oggi 15 febbraio: Tettè è morto!

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio

Una settimana macabra sarà al centro della nuova puntata de Il Commissario Ricciardi che torna in onda oggi, 15 febbraio a partire dalle 21.30 circa, portando in prima serata un nuovo caso da risolvere e un intricato triangolo personale. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che il bel commissario con il volto di Lino Guanciale dovrà occuparsi del ritrovamento del cadavere di un bambino proprio nella triste settimana dei morti. Le indagini fanno subito venire a galla il suo nome, si tratta di Matteo, per tutti quanti nel quartiere Tettè, uno dei tanti bambini costretti a vivere di espedienti aggirandosi nei sobborghi della città. In un primo momento sembra che il piccolo Matteo sia morto di stenti in un periodo in cui nebbia, nuvole e freddo la fanno da padroni, ma forse non è del tutto vero. Sarà Ricciardi a scoprire nella nuova puntata della fiction che, in realtà, Matteo è morto perché è stato avvelenato.

Tettè è morto, chi lo ha ucciso?

Al centro della nuova puntata de Il Commissario Ricciardi c’è proprio il piccolo personaggio che Maurizio De Giovanni ha descritto nel suo quarto romanzo dal titolo ‘Il giorno dei morti’ in cui racconta l’autunno del suo protagonista. Si tratta di un bambino balbuziente, proprio per questo viene chiamato Tettè, con un amico fedele, il suo cane. Lo scrittore lo descrive come piccolo, basso di statura e aveva circa 7 o 8 anni. A prestare il volto al giovane personaggio sarà Leonardo Russo, dieci anni. Con l’arrivo del Duce a Napoli, Ricciardi dovrà fare in fretta a risolvere il caso ma una volta arrivato sul posto non ha la sua solita visione e questo gli lascia pensare che forse il bambino non è stato ucciso dove lui lo ha ritrovato. Le cose si fanno complicate quando il vice questore Garzo sembra interessato ad un avanzamento di carriera e per questo non vuole rogne e vuole che si chiuda presto il caso del piccolo bambino e che Ricciardi non combini i suoi soliti guai.

Ricciardi rischia la vita?

Questo spingerà il nostro protagonista de Il Commissario Ricciardi ben oltre mettendo a rischio la sua stessa vita. Dall’altro lato, come se questo non bastasse già, ci pensano le sue donne a darsi da fare perché con il ritorno di Livia ed Edda in balia del suo innamoramento per lui, le cose si complicano. Come andrà a finire questa intricata puntata della fiction con Lino Guanciale e fino a dove si spingerà il suo personaggio per chiudere questo caso prima che sia tratto tardi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA