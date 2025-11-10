Maurizio De Giovanni è lo scrittore che ha dato vita a Il commissario Ricciardi: com’è nata l’idea e a chi si è ispirato

Quando uno scrittore se ne esce con una serie di successo su un personaggio che investiva (in Italia sembra che vadano solo i thriller e i gialli) la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: ma a chi si sarà ispirato per la sua creazione? Il commissario Ricciardi è senza dubbio una delle serie letterarie più di apprezzate degli ultimi anni e il suo scrittore Maurizio De Giovanni ha dato vita anche ad altre creature amate dal pubblico.

Ma com’è nato questo curioso personaggio? Da un racconto vincitore di un concorso su L’Europeo. Poi sotto pressione di un’agente letteraria il romanziere ha scritto ‘Il senso del dolore’ in quindici giorni mentre si trovava in casa con la sua mamma che gli raccontava di quel tempo.

Il commissario Ricciardi: come è arrivato al successo Maurizio De Giovanni

In Italia ci saranno due persone in croce che si possono permettere di vivere di scrittura e per un autore alle prime armi è difficile emergere in caos editoriale di un Paese dove non legge nessuno. Maurizio De Giovanni ha avuto la fortuna di incontrare sulla via Francesco Pinto, direttore del centro produzione Rai di Napoli, che apprezzando il suo primo romanzo della serie de Il commissario Ricciardi, lo ha fatto leggere a un editore importante che poi ha pubblicato il seguito.

“Mai avrei pensato di scrivere ancora, d’altronde lo sfizio di pubblicare me l’ero tolto” ha raccontato lui in un’intervista di qualche anno fa, e invece poi si è messo davanti il pc ed è accaduta la magia. Il commissario si muove nella Napoli fascista degli anni ‘30, cupa, dove la povertà la fa da padrona su uno sfondo tragico, malinconico, dove però riesce anche a trovare l’amore che gli farà battere il cuore come non mai nella terza stagione. Ovviamente continuerà a risolvere indagini e delitti grazie al suo dono ovvero la capacità di percepire gli spiriti delle vittime.

