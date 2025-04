Il compagno don Camillo, film su Rete 4 diretto da Luigi Comencini

Sabato 19 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il penultimo capitolo della celebre saga di Don Camillo intitolato Il compagno don Camillo. La pellicola è stata co-prodotta da Italia, Francia e Germania Ovest nel 1965 ed è tratta, così come i precedenti capitoli, dalle opere di Giovannino Guareschi. La regia è nelle mani di Luigi Comencini, regista di diversi film cult come Pane, amore e fantasia (1954) e Incompreso (1966). Le musiche sono state invece realizzate da Alessandro Cicognini, E.A. Mario, Franco Migliacci e Domenico Modugno, mentre la fotografia è di Armando Nannuzzi.

Così come per tutto il resto della saga, i due protagonisti sono interpretati dalla coppia composta da Fernandel e Gino Cervi (rispettivamente Don Camillo e Peppone). Nel cast ritornano anche l’attrice Leda Gloria, ancora una volta nei panni della moglie di Peppone, oltre a Saro Urzì e Marco Tulli in quelli de il Brusco e lo Smilzo. Nel cast anche: Silla Bettini, Gianni Garko, Graziella Granata, Marina Morgan, Ettore Geri e Paul Müller.

La trama del film Il compagno Don Camillo: il gemellaggio con la Russia

Il compagno Don Camillo è ambientato ancora una volta nel paesino di Brescello a metà degli anni ’60. La comunità si sta preparando ad un gemellaggio con i sovietici e in segno di amicizia decide di inviare in regalo un trattore, che però non parte. Il sindaco Peppone chiede quindi aiutato a Don Camillo affinché benedica il mezzo con la speranza che finalmente si metta in moto.

Effettivamente il trattore finalmente si avvia, con il disappunto del parroco, contrario a questo gemellaggio. Per impedire questi rapporti, Don Camillo organizza una raccolta firme ma, quando arrivano due profughi dalla Russia raccontando la vita durissima a cui sono costretti nel loro Paese, la comunità inizia a mostrarsi favorevole nei loro confronti, incentivando il gemellaggio.

In realtà ben presto si scopre che i due profughi non sono affatto russi, bensì degli scaltri truffatori italiani. Nel frattempo Peppone decide di partire per la Russia affiancato da un gruppo di compagni, a cui si unisce anche Don Camillo sotto falsa identità. Arrivata sul posto la comitiva prende parte a numerosi eventi, mentre una serie di avvenimenti politici impediscono il loro rientro in patria. Per fortuna tutto finisce per il meglio e i nostri protagonisti riescono a rientrare a Brescello, tranne il giovane Scamoggia, che si è innamorato di una ragazza russa e desidera rimanere con lei.