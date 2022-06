Il compagno Don Camillo/ Su Rete 4 il film con Gino Cervi e Fernandel

Il compagno Don Camillo, film di Rete 4 diretto da Luigi Comencini

Il compagno Don Camillo sarà trasmesso nella prima serata di Rete 4 di oggi, martedì 7 giugno, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana del 1965 che fa parte di una fortunata Saga cinematografica e cui racconti sono tratti dall’omonimo libro scritto da Giovannino Guareschi. Il film è stato realizzato da Rizzoli film in collaborazione con Francoriz Production e Omina Film, la distribuzione sarà gestita da Cineriz mentre la regia porta la firma di Luigi Comencini con sceneggiatura rivista e allattata per la versione cinematografica da Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi.

Tutto Molto Bello/ Su Italia 1 il film con Frank Matano e Paolo Ruffini

La scenografia è stata ideata da Luigi Scaccianoce con il trucco realizzato da Otello Fava. Nel cast grandissimi artisti dell’epoca tra cui Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzì, Marco Tulli, Silla Bettini, Gianni Garko, Graziella Granata e Leda Gloria.

Il compagno Don Camillo, la trama del film

Leggiamo la trama de Il compagno Don Camillo. Ci troviamo nel poco tranquillo paesello di Brescello nell’anno 1964 con il sindaco Peppone che tra mille polemiche e contestazioni sta portando avanti un’operazione che permetterà alla cittadina di gemellarsi con un’altra comunità sovietica. Per sancire questa importante operazione soprattutto di natura politica, i rappresentanti sovietici hanno deciso di fare un regalo a Brescello inviando un trattore che tuttavia nella cerimonia di celebrazione per ufficializzare il gemellaggio clamorosamente non vuole mettersi in moto. Peppone viene deriso dai più e soprattutto da Don Camillo il quale è contento di quanto accaduto anche perché il sindaco non aveva voluto neppure farlo benedire dallo stesso prete. Una volta terminata la cerimonia, Peppone porta il trattore nella sua officina meccanica ed inizia a lavorarci sopra giorno e notte per riuscire a risolvere un problema che sembra impossibile da risolvere.

Asher/ Su Rete 4 il film con Famke Janssen e Ron Perlman

Quando ormai ha perso la speranza decidi anche di affidarsi allo stesso Don Camillo facendolo benedire e quando il prelato termina il rito religioso il trattore come per magia finalmente si mette in moto e funziona correttamente. Don Camillo però non vuole assolutamente cedere sulla questione del gemellaggio e così cerca di far capire a Peppone che la migliore cosa possibile sia quella di proporre una sorta di referendum popolare tra i cittadini per vedere cosa dice la maggioranza.

L’occasione giusta per far saltare tutto viene data dall’arrivo di due profughi russi che dicono di essere scappati da un regime totalitario che impediva loro di vivere in libertà e che venivano sottoposti a costanti sevizie. Don Camillo rende note queste vicende e tutto sembra volgere a suo favore fino a che non si scopre che i due sono dei truffatori italiani che si fingevano profughi. Questo permette a Peppone di vincere questa battaglia. Alla fine si deciderà di organizzare un viaggio in Russia al quale riesce a partecipare anche Don Camillo con uno dei suoi soliti sotterfugi obbligando il sindaco ad acconsentire alla tua presenza.

Eternal Love L'eternità in un attimo/ Su Canale 5 una dolce commedia turca

© RIPRODUZIONE RISERVATA