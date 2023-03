Il concorso/ Film con Keira Knightley su Rai 1, oggi Mercoledì 8 marzo

Il concorso, film di rai 1 diretto da Philippa Lowthorpe

La programmazione televisiva di Rai 1 prevede la messa in onda del film Il concorso per la prima serata di Mercoledì 8 marzo alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola di genere commedia drammatico, realizzata nel 2020 nel Regno Unito con l’investimento effettuato dalla casa cinematografica Left Bank Pictures mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata curata dalla BIM Distribuzione.

Il film Il concorso è diretto dalla regista Philippa Lowthorpe, mentre il soggetto è frutto del lavoro di Rebecca Frayn la quale si è occupata anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Gaby Chiappe.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Zac Nicholson, le musiche della colonna sonora sono state composte da Dickon Hinchliffe e la scenografia è di Cristina Casali. Il film, dal titolo originale Misbehaviour, ha come protagonista Keira Knightley e nel cast sono presenti tra gli altri Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes e Phyllis Logan. La pellicola ha ricevuto nel 2020 tre candidature ai British Independent Film Awards per la migliore scenografia a Cristina Casali, i migliori costumi a Michele Clapton e il miglior trucco e acconciature a Jill Sweeney.

Il concorso, la trama del film

Nel film Il concorso, alla Royal Albert Hall di Londra, una struttura architettonica meravigliosa nella quale si organizzano i più importanti eventi britannici, sta per andare in scena un importante concorso di bellezza: Miss Mondo 1970, un evento che secondo alcune femministe dell’epoca è oltraggioso verso il genere femminile ed è per questo che cercheranno in ogni modo di boicottarlo.

Un gruppo di donne particolarmente decise e risolute escogitano un piano ben delineato con la possibilità di riuscire a interrompere la competizione una volta per tutte. Per la prima volta nella storia della manifestazione, prenderà parte all’evento una donna di colore di nome Jennifer Hosten, rappresentante di Grenada che riuscirà a ottenere la prestigiosa corona. Si tratterà di uno dei momenti più drammatici ma al tempo stesso divertenti della storia britannica in quanto l’attivista Sally salirà sul palco interrompendo la gara di bellezza per protestare con cartelli per far capire le proprie ideologie all’opinione pubblica.

Il classico concorso di bellezza si trasformerà in un evento storico perché segnerà un importante passo avanti nella lotta al razzismo e farà emergere per la prima volta in mondovisione il problema del patriarcato.











