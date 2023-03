Il concorso, storia vera/ La rivolta delle Miss contro Bob Hope e le battute sessiste

La storia vera del film Il Concorso: la rivolta delle miss “contro” Bob Hope

In occasione della finale Miss Mondo 1970, il celebre barzellettiere e battutista, Bob Hope, fece apprezzamenti ritenuti sessisti al lato B delle concorrenti in gara, scatenando l’ira del Movimento di Liberazione delle Donne. Le attiviste, infatti, intervennero durante la finale lanciando sacchetti di farine e pistole ad acqua, costringendo l’interruzione dello show. Quello stesso anno, peraltro, fu eletta la prima Miss di colore: Jennifer Hosten. Questo duplice episodio ha quindi ispirato il film Il Concorso, che ricostruisce quanto accaduto realmente quel 20 novembre 1970.

La storia vera: siamo al Royal Albert Hall, il più prestigioso teatro di Londra, dove la finale di Miss Mondo sta andando in scena ed seguita da oltre 100 milioni di telespettatori. A presentare le ragazze, come dicevamo, Bob Hope, che resterà famoso per lo scontro con il Movimento di Liberazione delle Donne. Ad un certo punto della finale, infatti, scoppia il caos, con la tensione e la protesta del gruppo femminista. Assolutamente da vedere, quindi, il film che Philippa Lowthorpe, già regista anche di The Crown, che ripercorre attraverso “Il Concorso” le tappe di quella serata.

Il Concorso, la storia vera del film: le battute di Bob Hope che non piacquero alle miss finaliste

La protesta era sicuramente già dormiente sotto la cenere, ma le battute di Bob Hope accelerarono i malumori e l’orgoglio del movimenta femminista. In America, il celebre presentatore, era conosciuto soprattutto come attore comico; fu un convinto sostenitore delle missioni militari statunitensi e, a partire dalla seconda guerra mondiale, non fece mai mancare il suo supporto ed il suo apporto artistico alle truppe inviate all’estero. Fu premiato con ben quattro Oscar alla carriera e speciali per meriti umanitari. Il 20 gennaio 1969 il Presidente Lyndon B. Johnson gli concesse persino la medaglia presidenziale della libertà. Visse una lunga vita, ricca di soddisfazioni, fino a cent’anni nella sua accogliente dimora californiana…

