Il conquistatore, Rete 4/ Trama e cast del film con un inedito John Wayne, oggi 16 maggio 2024

Il conquistatore, cast del film diretto da Dick Powell

Giovedì 16 maggio 2024, nel pomeriggio di Rete 4, andrà in onda, alle ore 16,30, il film intitolato Il conquistatore. Realizzato negli USA, nel 1956, vede alla regia Dick Powell (i cui esordi nel mondo dello spettacolo sono stati come cantante, per poi passare dietro la macchina da presa, realizzando film di diverso genere, dal noir alla commedia) e la produzione è di Howard Hughes. Il tempo di produzione di questa pelllicola haraggiunto quasi i 2 anni, tra riprese all’esterno e interne nello studio di Hollywood. La sceneggiatura, invece, è stata curata da Oscar Millard. Particolarmente importante per la buona riuscita del film è stato indubbiamente il compositore della musica del film, ovvero Victor Young (che qualcuno ricorderà per opere come Johnny Guitar e Il giro del mondo in 80 giorni, che gli valse persino un premio Oscar).

Il cast della film Il conquistatore era molto noto per i tempi, vantando attori come John Wayne (che si dice avrebbe fatto pressioni alla produzione per riuscire a ottenere il ruolo di Gengis Khan), affiancato a sua volta dai co-protagonisti Susan Hayward, Pedro Armendàriz e Agnes Moorehead. La casa di produzione invece è stata la RKO Pictures, che ai tempi era una delle “Big Five” tra le case di produzione cinematografiche dell’Hollywood degli anni d’oro.

La trama del film Il conquistatore: un guerriero innamorato

Ne Il conquistatore, il capo delle tribù dei mongoli, Temujin (affermatosi poi nella storia con il nome di Gengis Khan), durante un’incursione, adocchia la figlia di uno dei capi dei Tartari, Bortai. Rimasto colpito dalla sua bellezza, Temujin se ne innamora e decide di rapirla. Questo evento scatenerà la guerra tra i mongoli e i tartari, dando il via a continue incursioni e attacchi reciproci, nel tentativo di avere la meglio.

Il condottiero cerca di corteggiare e conquistare la prigioniera, che tuttavia lo respinge. La situazione prenderà una svolta inaspettata quando Temujin verrà catturato grazie a un attacco a sorpresa da parte dei tartari che libererà Bortai. Sarà durante la prigionia che la donna imparerà a conoscere il temibile condottiero, innamorandosene a sua volta e aiutandolo a fuggire. Una volta libero, Temujin si troverà però davanti una nuova sfida: individuare il traditore che ha svelato il nascondiglio dell’accampamento ai Tartari, causando la sua la cattura. Tutto ciò sfuggendo, al contempo, agli attacchi nemici.

